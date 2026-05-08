Siracusa, due variazioni di bilancio lunedì in consiglio comunale

Due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 saranno al centro della seduta di consiglio comunale che il presidente, Alessandro Di Mauro, ha convocato per lunedì prossimo (11 maggio) alle 9,30.
Si tratta di due proposte di ratifica firmate dal dirigente del settore Economico finanziario, Carmelo Lorefice, entrambe collegate al Pnrr. La prima è un finanziamento di 128 mila euro per un adeguamento del sistema informativo dedicato alla gestione delle risorse umane del Comune; la seconda ammonta a 33 mila euro e si tratta di uno stanziamento della Presidenza del consiglio dei ministri per attività di formazione volte alla diffusione di buone pratiche nella pubblica amministrazione.
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