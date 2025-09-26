Siracusa e Ccr di Cassibile. L’assessore Casella: “infrastruttura preziosa, narrazione esagerata e inesatta”. Ma l’opposizione non ci sta

“Sul centro comunale di raccolta di Cassibile si sta sviluppando una narrazione esagerata nei contenuti e non priva di inesattezze, come quelle presenti nella recente interrogazione presentata alla Regione dall’onorevole La Vardera”. Lo dice l’assessore comunale al Decentramento, Giuseppe Casella, che vive proprio a Cassibile.

“Si tratta in realtà – prosegue l’assessore – di un’infrastruttura preziosa per i cassibilesi e di chi risiede nella contrada marine, che possono così smaltire alcuni materiali senza doversi sobbarcare decine di chilometri fino al Ccr di Targia e che, dunque, contribuisce al decoro e all’igiene complessivi di una vasta area. La sua apertura, per altro, non è stata calata dall’alto ma è avvenuta dopo un sopralluogo della commissione Ambiente del consiglio comunale che ne valutò la regolarità rispetto ai rifiuti che si intendeva conferire, facendo attenzione che fossero materiali che non producono cattivi odori: carta, cartone, plastica, indumenti, oli esausti e sfalci di potatura prodotti da privati. Inoltre, proprio per non arrecare disturbo ai residenti di via Rinaldi, l’apertura del Ccr avviene alle 10 mentre alcune accuse sono decisamente da smentire: quella delle pozzanghere di oli esausti, per esempio, o quella dell’aumento del traffico della auto che, sono pronto a provare, non è dovuto al Ccr ma alla presenza nella via di altre attività”.

​Casella conclude ricordando la storia di quell’area che “25 anni anni fa fu individuata come deposito di ingombranti e contro il quale mi battei perché era previsto lo stoccaggio di merce che poteva essere dannosa alla salute. L’isola ecologica non fu mai aperta perché una nuova normativa impedì, tra l’altro, il deposito di frigoriferi e vecchi televisori per i danni sulle persone che possono causare il gas refrigerante e i tubi catodici”.

Nono sono della stessa opinione i consiglieri di opposizione Damiano De Simone, Cosimo Burti, Sara Zappulla e Ivan Scimonelli, già componenti della III Commissione consiliare, che in una nota si dissociano con fermezza dalle dichiarazioni del rappresentante della Giunta: “una ricostruzione è parziale e fuorviante. Il sopralluogo richiamato dall’assessore Casella è stato effettuato quando il CCR era già in funzione, e dunque non poteva in alcun modo costituire un passaggio autorizzativo né una valutazione preventiva. Inoltre, alla Commissione non è mai stato chiesto un parere sull’ubicazione né sul funzionamento dell’impianto: la decisione era già stata assunta dall’Amministrazione. E aggiungiamo: sorprende che proprio Casella, che conosce bene la macchina amministrativa, faccia finta di non sapere che una commissione consiliare non ha alcun potere autorizzativo. Pensare di attribuirle un ruolo del genere significa travisare la realtà o, peggio, mistificare i fatti per giustificare decisioni già prese altrove. Pur non mettendo in discussione l’utilità di un CCR, ribadiamo che il problema non è la funzione, ma la collocazione: l’impianto sorge a ridosso delle abitazioni, rendendo la vita quotidiana dei residenti di via Rinaldi rumorosa, difficoltosa e costantemente esposta a rischi. Queste famiglie sono costrette a pagare sulla propria pelle le conseguenze di scelte calate dall’alto, e oggi ulteriormente mistificate nelle ricostruzioni ufficiali. Come consiglieri di opposizione non abbiamo mai smesso di chiedere un trattamento dignitoso per i residenti di via Rinaldi. Un’Amministrazione che non ascolta i cittadini e, per giustificarsi, altera la realtà, si assume tutta la responsabilità politica e morale di questi disagi. Per queste ragioni ci dissociamo dalle dichiarazioni del consigliere-assessore ed ex presidente Casella e chiediamo ai consiglieri di maggioranza uno scatto di orgoglio: non lasciamo ancora una volta soli i residenti di via Rinaldi. Noi, come opposizione, non abbiamo intenzione di farlo”.