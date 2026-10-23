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“Siracusa e i Lamba Doria”: alla Casa del Mutilato un incontro dedicato a storia e memoria

di Oriana Gionfriddo ·
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“Siracusa e i Lamba Doria”: alla Casa del Mutilato un incontro dedicato a storia e memoria

Si è svolto ieri, giovedì 22 ottobre, nella Sala Storica della Casa del Mutilato di Siracusa, l’incontro “Siracusa e i Lamba Doria”, promosso dall’Associazione Culturale Lamba Doria. L’iniziativa ha offerto un’occasione di approfondimento e confronto su alcuni aspetti della storia militare e del patrimonio storico del territorio siracusano.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti della presidente onoraria Rosanna Romanisio Amerio, del vicepresidente Massimo Lucca e di Roberto Centaro, già senatore della Repubblica.
Il programma degli interventi è stato inaugurato da Lorenzo Bovi, che ha affrontato il tema “La Casa del Mutilato: aspetti artistici e storici”. Sebastiano Nastasi ha quindi illustrato “L’ex Batteria Navale Lamba Doria: aspetti storici e strategici”.Giuseppe Rappazzo, Francesco Saverio Paci e Salvatore Gionfriddo hanno proposto la testimonianza “I legionari della Milizia Artiglieria Marittima raccontano i momenti della cattura della batteria”. A seguire, Ranieri Meloni è intervenuto su “Archeologia militare nel Siracusano: turismo bellico”.
Alessandro Maiolino, dirigente regionale dell’Associazione Culturale Lamba Doria e presidente della sezione di Siracusa dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce, ha conversato con i soci fondatori dell’Associazione Culturale Lamba Doria Alberto Moscuzza, Giuseppe Garro e Concetto Baronessa, ripercorrendo con loro l’esperienza associativa.
Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Lodovico dei Marchesi Doria Lamba. A moderare l’incontro è stata l’avvocato Marzia Gibilisco, dirigente dell’Associazione Culturale Lamba Doria.
Nel corso dell’iniziativa, i soci Franco Caligiore e Raimondo Cacciatore hanno omaggiato il marchese Doria Lamba con due importanti volumi del sodalizio.
All’appuntamento hanno preso parte anche delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Siracusa, a testimonianza dell’attenzione riservata alla valorizzazione della memoria storica e delle tradizioni militari.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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