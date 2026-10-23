“Siracusa e i Lamba Doria”: alla Casa del Mutilato un incontro dedicato a storia e memoria

Cultura · ieri

Si è svolto ieri, giovedì 22 ottobre, nella Sala Storica della Casa del Mutilato di Siracusa, l’incontro “Siracusa e i Lamba Doria”, promosso dall’Associazione Culturale Lamba Doria. L’iniziativa ha offerto un’occasione di approfondimento e confronto su alcuni aspetti della storia militare e del patrimonio storico del territorio siracusano.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti della presidente onoraria Rosanna Romanisio Amerio, del vicepresidente Massimo Lucca e di Roberto Centaro, già senatore della Repubblica.

Il programma degli interventi è stato inaugurato da Lorenzo Bovi, che ha affrontato il tema “La Casa del Mutilato: aspetti artistici e storici”. Sebastiano Nastasi ha quindi illustrato “L’ex Batteria Navale Lamba Doria: aspetti storici e strategici”.Giuseppe Rappazzo, Francesco Saverio Paci e Salvatore Gionfriddo hanno proposto la testimonianza “I legionari della Milizia Artiglieria Marittima raccontano i momenti della cattura della batteria”. A seguire, Ranieri Meloni è intervenuto su “Archeologia militare nel Siracusano: turismo bellico”.

Alessandro Maiolino, dirigente regionale dell’Associazione Culturale Lamba Doria e presidente della sezione di Siracusa dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce, ha conversato con i soci fondatori dell’Associazione Culturale Lamba Doria Alberto Moscuzza, Giuseppe Garro e Concetto Baronessa, ripercorrendo con loro l’esperienza associativa.

Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Lodovico dei Marchesi Doria Lamba. A moderare l’incontro è stata l’avvocato Marzia Gibilisco, dirigente dell’Associazione Culturale Lamba Doria.

Nel corso dell’iniziativa, i soci Franco Caligiore e Raimondo Cacciatore hanno omaggiato il marchese Doria Lamba con due importanti volumi del sodalizio.

All’appuntamento hanno preso parte anche delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Siracusa, a testimonianza dell’attenzione riservata alla valorizzazione della memoria storica e delle tradizioni militari.