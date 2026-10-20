Siracusa e i Lamba Doria, incontro il 22 ottobre alla Casa del Mutilato

Cultura · STORIA MILITARE

L’Associazione Culturale Lamba Doria promuove l’incontro “Siracusa e i Lamba Doria”, in programma giovedì 22 ottobre 2026, alle 17.30, nella Sala Storica della Casa del Mutilato, in viale Regina Margherita a Siracusa.

L’appuntamento sarà dedicato a diversi aspetti della storia militare e del patrimonio storico siracusano, attraverso gli interventi di studiosi, appassionati, testimoni e rappresentanti dell’Associazione.

Ad aprire i lavori saranno i saluti della presidente onoraria Rosanna Romanisio Amerio, del vicepresidente Massimo Lucca e di Roberto Centaro, già magistrato e senatore della Repubblica.

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Seguiranno gli interventi di:

• Lorenzo Bovi – La Casa del Mutilato: aspetti artistici e storici;

• Sebastiano Nastasi – L’ex Batteria Navale Lamba Doria: aspetti storici e strategici;

• Giuseppe Rappazzo, Francesco Saverio Paci e Salvatore Gionfriddo, legionari della

• Milizia Artiglieria Marittima – La cattura della Batteria Lamba Doria;

• Ranieri Meloni – Archeologia militare nel territorio siracusano e turismo bellico.

A completare il programma sarà la conversazione tra Alessandro Maiolino e i soci fondatori dell’Associazione Culturale Lamba Doria, Alberto Moscuzza, Giuseppe Garro e Concetto Baronessa, dedicata alle origini, alle attività e all’impegno dell’Associazione nella ricerca, nella tutela e nella divulgazione della storia militare del territorio.

Le conclusioni saranno affidate al marchese Lodovico Lamba Doria, mentre a moderare l’incontro sarà Marzia Gibilisco, dirigente dell’Associazione Culturale Lamba Doria.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire vicende, luoghi e protagonisti della storia militare siracusana, valorizzando le testimonianze materiali presenti sul territorio e il lavoro di quanti contribuiscono alla loro conoscenza e conservazione.