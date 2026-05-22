Siracusa e il mare a metà: nuovi solarium, vecchie criticità e accessi dimenticati

Siracusa continua a guardare al mare. E non potrebbe essere altrimenti per una città che sul mare ha costruito storia, identità, immagine turistica e parte della propria quotidianità. Negli ultimi mesi il dibattito si è acceso attorno alla fruizione della costa cittadina: il Consiglio comunale ha dato il via libera a due nuovi solarium (a Ognina e Santa Panagia); si è tornati a parlare di sicurezza e responsabilità dopo il caso dell’uomo infortunatosi al solarium dello Sbarcadero; sono stati annunciati fondi per il ripristino della scala del Belvedere della Turba danneggiata dal ciclone Harry.

Tutti temi che hanno un denominatore comune: l’accesso al mare. E proprio qui emerge una domanda che forse meriterebbe maggiore attenzione: prima di immaginare nuovi spazi, Siracusa ha davvero completato e mantenuto quelli che già possiede?

Perché se da una parte si guarda al futuro, dall’altra esistono luoghi simbolo che sembrano rimasti sospesi. Basta spostarsi a Cala Rossa, probabilmente uno dei punti di costa più fotografati di Ortigia, meta quotidiana di turisti e siracusani. Qui la situazione continua a presentare elementi difficili da ignorare: mancano ancora gli ultimi tre gradini della scala di accesso, un dettaglio solo in apparenza marginale ma che, nella pratica, condiziona la fruibilità e la sicurezza di uno degli scorci più iconici della città.

Non è l’unica criticità. Le docce installate nell’area, da tempo, risultano non funzionanti o comunque non utilizzabili. Piccole questioni? Forse. Ma è spesso la somma delle piccole questioni a definire la qualità di un luogo pubblico.

E poi c’è il Lungomare di Levante. Dopo il ciclone Harry del 24 gennaio, che ha provocato danni in diversi punti della costa, l’attenzione istituzionale si è concentrata sulla scala del Belvedere della Turba, per la quale sono stati individuati fondi per il ripristino. Ma della scala di accesso al mare installata nel 2024 proprio al Lungomare di Levante si è perso quasi il ricordo.

Le mareggiate l’hanno colpita, il mare l’ha danneggiata spezzandola in due, ma da allora sembra essere calato il silenzio. Nessuna particolare attenzione, nessun intervento visibile, nessun ripristino. Nemmeno il recupero di quella porzione finita in mare e che da oltre 4 mesi giace lì. Abbandonata. Eppure quella struttura era nata proprio con l’obiettivo di ampliare e rendere più accessibile il rapporto tra città e mare.

Il rischio, allora, è che la discussione sulla balneazione cittadina finisca per inseguire inaugurazioni, annunci e nuove opere dimenticando un principio forse più semplice: la fruizione del mare non coincide con il montaggio di una piattaforma o con l’approvazione di un progetto.

Fruire il mare significa garantire accessi sicuri, manutenzione costante, servizi funzionanti e continuità negli interventi. Significa evitare che una scala diventi un problema, che una doccia resti inutilizzabile o che un’infrastruttura sparisca dalle priorità dopo la prima, seppur violenta, mareggiata.

Siracusa non sembra avere un problema di idee. Forse il punto è un altro: trasformare ciò che viene realizzato in qualcosa che continui a vivere nel tempo.