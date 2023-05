Siracusa e la Camera di Commercio del Sud Est. L’associazione “Territorio Protagonista 2016”: “rischio ritorno alla vecchia e sconquassata governance in barba alla legge”

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’associazione “Territorio Protagonista 2016”, che segue dall’inizio la vicenda delle Camere di Commercio Siciliane, con un appello alle deputazioni regionali e nazionali e ai candidati a sindaco di Siracusa. Eccola integralmente:

“Finalmente dopo lungo viaggiare nelle sale dei Tribunali Amministrativi della Sicilia, il CGA di Palermo dà ragione al MISE che in ottemperanza alla legge N°104 art. 54 del 23/07/21 proposta dai deputati Prestigiacomo, Minardo, Raciti e Ficara, permetteva ai Commissari già nominati con accordo Ministero-Regione di insediarsi e dare corso a quanto previsto dalla stessa legge.

La Camera di Commercio del Sud-Est diventa così solo un brutto ricordo, si comincia a dare vita alle nuove aggregazioni territoriali che rappresentano al momento il massimo ottenibile, e si indica la strada verso un nuovo percorso.

Può sembrare quindi che tutto sia a posto rispettando la legge, ma non è così! I forti interessi sulla Società di gestione dell’aeroporto di Catania, (è bene ricordare che sono azionisti anche istituzioni legate ai territori di Siracusa e Ragusa), premono ancora una volta sulla nuova Giunta Regionale per non tener conto né della legge né della sentenza del CGA, e quindi tentare di riproporre con decretazione d’urgenza il vecchio e ancor più sconquassato sistema di governance delle camere di Commercio in Sicilia, al fine di mantenere lo status iniziale e tutti i suoi interessi, confermando l’aggregazione del Sud-Est, mettendo da parte le esigenze delle imprese e scordando i soprusi subiti dal nostro territorio.

Nessuna maggioranza di Associazioni a Siracusa vuole che sia confermata la vecchia aggregazione e nemmeno le Associazioni di Catania che, in quanto città metropolitana, sono per mantenere un’autonomia che spetta loro di diritto.

Cosa pensano di fare a questo punto le Deputazioni parlamentari regionali e nazionali siracusane di fronte a tanta rinnovata azione di forza mista ad arroganza nei confronti del territorio e della sua sovranità? Che posizione intendono assumere? E cosa ne pensano i candidati a Sindaco della città di Siracusa che perde costantemente pezzi di Istituzioni e di aggregazione sociale che avranno ripercussioni non solo oggi ma anche per tanti anni a venire?

È arrivato il momento di affrontare i problemi reali e che hanno valore. Siracusa deve svegliarsi e reagire ai soprusi”.