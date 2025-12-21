Siracusa, è la notte dell’orgoglio: Trapani travolto nel derby

Nonostante una delle settimane più difficili degli ultimi anni, il Siracusa risponde nel modo migliore possibile: sul campo. Davanti a 3.262 spettatori – ennesimo segnale di maturità di una piazza che ha scelto di stringersi alla squadra – gli azzurri travolgono il Trapani nel derby del “De Simone” con una delle prestazioni più convincenti dell’intera stagione.

Tre gol segnati, porta inviolata per la prima volta in campionato, intensità costante e nessun calo di tensione: il Siracusa visto contro il Trapani è una squadra viva, compatta e finalmente solida anche dal punto di vista mentale.

Marco Turati, ancora assente per squalifica e sostituito in panchina da Giordano, sorprende nelle scelte iniziali: Contini preferito a Molina in attacco e Sapola al centro della difesa al posto di Bonacchi. Scelte che si rivelano azzeccate.

Gli azzurri passano in vantaggio già al 10’ del primo tempo proprio con Contini. Il Siracusa gioca a lunghi tratti un calcio brillante, palleggia con personalità e chiude la prima frazione con il meritato raddoppio firmato da Racine Ba, protagonista di una crescita evidente nelle ultime settimane.

La ripresa si apre sullo stesso spartito: il Siracusa controlla il gioco, il Trapani fatica a trovare contromisure. Al 57’ arriva il tris, ancora con Contini, che mette il sigillo su una serata perfetta. Nonostante il largo vantaggio, gli azzurri continuano a lottare su ogni pallone, senza mai abbassare il ritmo e sfiorando a più riprese il poker, evitato solo da alcuni importanti interventi dell’estremo ospite Galeotti.

Al triplice fischio il “De Simone” esplode in un urlo di liberazione. Una vittoria che porta il Siracusa a quota 18 punti, agganciando la Cavese che al momento occupa il primo posto utile per evitare i play-out. Un segnale forte, arrivato nel momento più delicato.

Ora però la palla passa fuori dal campo: dopo la risposta orgogliosa della squadra, spetterà al presidente Ricci e alla società fornire le necessarie rassicurazioni per permettere al Siracusa di continuare a giocarsi il campionato con la stessa dignità, il carattere e la qualità mostrati contro il Trapani.