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Siracusa è la provincia siciliana in cui circolano le auto più “giovani”

di Oriana Gionfriddo ·
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Assicurazioni auto più care in Sicilia: a Siracusa premio medio di 490 euro

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Sicilia, ormai arrivata a 14 anni e 4 mesi, in aumento del 3% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno.

La Sicilia è risultata essere la prima regione in Italia, a pari merito con la Calabria, per anzianità dei veicoli; a livello nazionale l’età media è pari ad “appena” 12 anni e 6 mesi.

Altro dato che racconta quanto stia invecchiando il parco auto siciliano è l’aumento della richiesta della garanzia “assistenza stradale”; secondo l’osservatorio Facile.it, nella regione ad aprile 2026 tra chi ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza RC, ben il 47% ha optato per l’assistenza stradale; lo scorso anno l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 32%.

Le differenze provinciali

Sebbene il problema dell’anzianità dei veicoli riguardi tutta la regione, non mancano differenze provinciali. Leggendo i dati dell’analisi si scopre che le auto più vecchie della Sicilia si trovano in provincia di Enna, dove ad aprile 2026 l’età media delle auto ha raggiunto addirittura i 15 anni e 11 mesi. Seguono nella graduatoria le province di Agrigento e Ragusa, entrambe con un’anzianità pari a 14 anni e 10 mesi, Caltanissetta (14 anni e 8 mesi) e, a pari merito, Messina e Catania con 14 anni e 4 mesi.

La provincia siciliana dove, invece, circolano le auto più “giovani” è Siracusa, area in cui, sempre ad aprile 2026, l’età media era pari a 13 anni e 8 mesi. Seguono Palermo con 13 anni e 11 mesi e Trapani (14 anni e 1 mese).

Il parco auto è mediamente invecchiato in tutta la regione, con una forbice compresa tra il +4% di Enna, Messina e Siracusa, e il +1% di Catania.

Età e RC auto

Le conseguenze negative connesse all’invecchiamento delle auto in circolazione sono molteplici; alcune note, altre meno. Se è evidente che all’aumentare dell’età i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i consumi di carburante crescono, pochi sanno che anche il prezzo dell’assicurazione auto può essere influenzato dall’anzianità del veicolo.

Ad esempio, se il premio RC auto medio** per un’automobile di 10 anni è pari a 461 euro, il valore sale a 559 euro se il veicolo ha 12 anni e arriva addirittura a 575 euro se ne ha 14; in soli 4 anni il premio sale del 25%.

“Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. – Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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