Attualità · Gate-Away.com

La Sicilia continua a presentarsi agli acquirenti internazionali come un territorio in cui convivono possibilità immobiliari molto diverse: dalle case più accessibili nei centri dell’entroterra alle proprietà di valore più elevato nelle città d’arte e nelle località più conosciute. A raccontarlo sono le richieste ricevute da Gate-away.com, il portale immobiliare italiano rivolto agli acquirenti stranieri, nei primi dieci mesi del 2026.

Il valore medio degli immobili cercati nell’Isola è di 206.059 euro, ma è soprattutto la distribuzione dei budget a restituire il profilo di questa domanda: il 62,96% delle richieste riguarda proprietà sotto i 100 mila euro e un ulteriore 18,17% immobili tra 100 e 250 mila euro. Nel complesso, oltre otto richieste su dieci si concentrano quindi sotto la soglia dei 250 mila euro. Una fascia che rende accessibili anche a chi dispone di un budget contenuto diverse opportunità immobiliari, soprattutto nei centri meno conosciuti e nell’entroterra.

La disponibilità di immobili a prezzi contenuti è uno degli elementi che contribuiscono a rendere interessante il mercato siciliano, ma non è l’unico. L’Isola offre un patrimonio architettonico e paesaggistico molto riconoscibile, una varietà di contesti abitativi e una forte identità locale. Per chi cerca una casa in Italia, questo può tradursi in progetti differenti: vivere in un centro storico, acquistare una proprietà da ristrutturare, scegliere una località vicina al mare oppure trovare una casa in un contesto più tranquillo, lontano dai principali circuiti turistici.

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La classifica dei comuni più richiesti restituisce un quadro particolarmente interessante sulle differenze presenti nel mercato siciliano. Al primo posto si trova Caltagirone, in provincia di Catania, con il 9,76% delle richieste regionali. Seguono Noto, con il 6,94%, e Siracusa, con il 3,93%. Completano le prime cinque posizioni Piazza Armerina e Ragusa.

Questa graduatoria racconta l’interesse degli acquirenti internazionali per una Sicilia che non è soltanto mare e località turistiche. A conquistare l’attenzione sono anche il patrimonio artistico e culturale, l’eleganza delle architetture, la bellezza dei centri storici e uno stile di vita legato a ritmi più tranquilli e a una migliore qualità della vita. Dalla tradizione della ceramica e dal barocco di Caltagirone alle scenografie architettoniche di Noto, dal fascino storico di Ortigia a Ragusa Ibla, fino al patrimonio di Piazza Armerina, questi luoghi offrono un’immagine dell’Isola fatta di storia, bellezza e autenticità. È una dimensione che risulta particolarmente interessante per chi desidera acquistare casa in Italia al di fuori delle destinazioni costiere più note e frequentate, cercando un contesto ricco di identità e qualità della vita.

Ma l’interesse per queste località si traduce anche in scelte immobiliari molto diverse sul piano economico. La classifica delle città più cercate, infatti, assume un significato ancora più interessante se letta insieme al valore medio degli immobili ricercati: tra i primi cinque comuni si passa da poche decine di migliaia di euro a oltre mezzo milione, a conferma di quanto possano essere differenti i budget e le opportunità all’interno della stessa regione.

Tra le variazioni dei valori medi rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre all’incremento registrato a Siracusa (+37,08%), si segnala quello di Noto (+13,63%). A Caltagirone il valore medio è invece diminuito del 9,54%, mentre a Piazza Armerina la flessione è stata del 57,71%.

A livello provinciale, Catania conquista il primo posto con il 22,01% delle richieste, superando Siracusa, che si attesta al 20,71%. Seguono Palermo con il 16,95%, Messina con il 10,39% e Trapani con il 9,32%.

Il confronto tra la distribuzione delle richieste e il valore medio degli immobili cercati evidenzia differenze significative. Nella provincia di Catania quest’ultimo è pari a 64.000 euro, mentre a Siracusa raggiunge 330.769 euro. Palermo si colloca a 160.232 euro, Trapani a 273.128 euro e Messina a 247.597 euro.

Messina si distingue anche per l’andamento della domanda: le richieste sono aumentate del 15,07% rispetto ai primi dieci mesi del 2025. Il dato segnala un rafforzamento dell’interesse internazionale verso la provincia, che oggi rappresenta oltre un decimo delle richieste regionali.

Gli Stati Uniti restano il principale mercato di provenienza degli acquirenti internazionali, con il 21,20% delle richieste, seguiti dal Regno Unito con il 16,74%. Insieme, i due Paesi rappresentano il 37,94% del totale. Seguono Germania (6,77%), Malta (4,62%), Francia (4,43%), Svezia (4,20%), Paesi Bassi (4,16%), Polonia (3,13%), Belgio (3,07%) e Svizzera (2,68%).

Accanto ai mercati tradizionalmente più importanti, alcuni Paesi europei registrano incrementi significativi rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita più marcata riguarda la Polonia, con un aumento delle richieste dell’81,11%. Seguono la Svezia (+46,98%), il Belgio (+36,75%) e Malta (+24,23%).

Questi dati evidenziano una domanda internazionale che, pur mantenendo una forte presenza statunitense e britannica, coinvolge un numero crescente di mercati europei. In particolare, l’incremento delle richieste provenienti da Polonia e Svezia rappresenta uno degli elementi più interessanti dell’analisi di quest’anno.

Le preferenze degli acquirenti si orientano soprattutto verso proprietà indipendenti. Le case indipendenti rappresentano il 26,53% delle richieste, mentre le ville raggiungono il 25,61%. Gli appartamenti si fermano al 14,47%. Considerate insieme, case indipendenti e ville superano quindi il 52% delle richieste, confermando il peso delle abitazioni autonome nelle ricerche degli acquirenti internazionali.

Per quanto riguarda le condizioni degli immobili, il 59,36% delle richieste riguarda proprietà completamente ristrutturate o abitabili, mentre il 26,30% interessa immobili da ristrutturare. La presenza di una quota significativa di quest’ultima tipologia mostra che, accanto a chi cerca una casa pronta all’uso, esiste anche un segmento interessato a proprietà che richiedono interventi di recupero.

La distanza dalla costa rappresenta un ulteriore elemento per comprendere le preferenze degli acquirenti internazionali. Il 28,11% delle richieste riguarda immobili situati entro un chilometro dal mare. Un ulteriore 16,33% si concentra nella fascia tra uno e cinque chilometri, mentre il 19,34% riguarda proprietà comprese tra cinque e trenta chilometri dalla costa. Nel complesso, il 63,78% delle richieste riguarda quindi immobili entro trenta chilometri dal mare.

Il dato mostra quanto il rapporto con la costa sia presente nelle ricerche degli acquirenti internazionali, senza però esaurire le possibilità offerte dal mercato siciliano. La presenza di città d’arte, borghi storici, paesaggi rurali e centri dell’entroterra contribuisce a comporre un’offerta molto più ampia rispetto alla sola dimensione balneare.

“La Sicilia presenta caratteristiche che la rendono interessante per acquirenti internazionali con disponibilità economiche e progetti molto diversi. Il dato sui prezzi mostra quanto sia ampia la possibilità di trovare immobili nelle fasce più accessibili, ma sarebbe riduttivo identificare l’intero mercato regionale con questa sola componente. Le differenze tra i comuni e le province dimostrano che all’interno della stessa regione convivono mercati immobiliari distinti, ciascuno con un proprio profilo. Per comprendere davvero la domanda internazionale è quindi importante andare oltre il dato complessivo e osservare come cambiano le ricerche da un territorio all’altro”, commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com.