Siracusa è la terza provincia in Sicilia per studenti che non frequentano l’ora di religione

Lo studio dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti sugli studenti che non frequentano l’ora di religione dice che la provincia di Siracusa ha la terza percentuale più alta tra quelle delle provincie siciliane: il 5,47% degli studenti (tra Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e di Secondo grado) infatti non segue l’insegnamento di religione cattolica. Vale a dire 2.754 studenti su 50.363.

Una percentuale leggermente più alta del dato siciliano: 5,28%. Siracusa è terza, dietro a Ragusa (13.16%) e Trapani (6,34%). Dietro ci sono poi Messina (4,99%), Palermo (4,62%), Caltanissetta (4,44%), Catania (4,29%), Agrigento (3,88%) e Enna (2,77%).

I dati riguardano l’anno scolastico 2024/2025 e segnano un aumento percentuale considerando che a Siracusa nel precedente anno scolastico era il 4,46% degli studenti a non frequentare l’ora di religione.

Guardando ai singoli istituti, le statistiche e le percentuali vedono nei primi posti alcuni istituti della zona sud della provincia. Alla scuola dell’infanzia D’Amico di Rosolini la percentuale è del 49,09% (27 studenti su 55 non frequentano l’ora di religione). Alla Primaria, invece, dello stesso istituto sono 34 su 85, per una percentuale del 40%. Percentuale del 39,62% alla Capuana-De Amicis di viale Lido ad Avola – scuola primaria – e del 32,35% al Pellico Rubera di Pachino (scuola dell’infanzia). Poi ancora Rosolini con il 27,59% del De Cillis Rosolini (scuola infanzia). La prima scuola siracusana è l’istituto Falcone Borsellino (primaria): 68 studenti su 254, per una percentuale del 26,77%.

I dati sono sono stati elaborati da Uaar su quelli del Ministero dell’istruzione e del merito (Ufficio V – Statistica) e province autonome di Trento e Bolzano.