Siracusa, è morta Maria Pia Reale: ex istruttrice dell’Ortigia e insegnante di educazione fisica

Lutto nel mondo dello sport a Siracusa: è morta Maria Pia Reale. Quest’ultima è stata una figura storica del primo centro di addestramento al nuoto in Cittadella e con il C. C. Ortigia, ma anche docente al liceo Gargallo.

“Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 – si legge in una nota social – apprende con dolore la notizia della scomparsa della prof.ssa Maria Pia Reale, ex istruttrice dell’Ortigia e figura storica del primo centro di addestramento al nuoto della Cittadella dello Sport.

Maria Pia, con il suo atteggiamento gioviale e materno, si occupava infatti del primo impatto con l’acqua dei più piccoli. Fu inoltre storica insegnante di educazione fisica al liceo classico “Gargallo” di Siracusa.

Insieme a chi le ha voluto bene, ricordiamo il suo sorriso, la sua tenacia e la sua generosità nei confronti dei tantissimi giovani che l’hanno conosciuta e circondata di affetto.”