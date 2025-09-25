Siracusa, è morto Gianfranco Damico. Cna: “A lui abbiamo dedicato il premio Penna Eccellente”

È scomparso Gianfranco Damico, sociologo e filosofo di formazione, grande appassionato di neuroscienze. Viveva a Siracusa con la moglie, affettuosamente chiamata da lui “l’imperatrice”, i loro due figli e i due cani di famiglia.

Damico era anche un piccolo imprenditore e vicino alla CNA di Siracusa, che lo ricorda con affetto: “A lui abbiamo, nel 2023, dedicato il premio Penna Eccellente dopo un confronto emozionante. Da parte di tutti noi un abbraccio enorme alla famiglia, a Luciana e ai figli”

Poche ore prima di andarsene, aveva lasciato un messaggio toccante: “Ora vi saluto per un po’…”. Un saluto che oggi tanti amici e conoscenti ricambiano con commozione: buon viaggio, Gianfranco.