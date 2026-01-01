Siracusa, è morto nella notte il giornalista Corrado Maiorca

È morto nella notte in ospedale a Siracusa Corrado Maiorca. Giornalista, direttore della testata on line Nuovo Sud, aveva 65 anni e quasi 50 anni di carriera. Tra le sue collaborazioni, quelle con “Il Corriere della Sera”, “Il Giorno”, “Il Corriere dello Sport” oltre che vice caporedattore del Giornale di Sicilia e coordinatore delle redazioni locali.

Nel 2013 ha fondato Nuovo Sud. Maiorca lascia la moglie, la giornalista Rai Lucia Basso e il figlio Gabriele.