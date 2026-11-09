Siracusa e Pantalica viste da Stefano Graziani: dal 17 novembre la mostra “Vedute”

Cultura · in Ortigia

Dal 17 al 28 novembre 2026 l’ex Liceo Classico Gargallo, in Ortigia, ospita Vedute, mostra fotografica di Stefano Graziani a cura di Francesco Moncada. Il vernissage è in programma martedì 17 novembre alle 11.

Vedute presenta una selezione di fotografie che Stefano Graziani ha realizzato tra Siracusa e Pantalica, parte di un lavoro più ampio sul territorio. La mostra si confronta con l’immagine della città costruita dalle vedute fotografiche degli Alinari e di Brogi, dai primi album di viaggio e dalle cartoline, e ne mette alla prova il cliché attraverso l’esperienza diretta dei luoghi. In mostra anche una serie di sei cartoline che guardano il mare al largo di Ortigia e una serie di poster che i visitatori possono portare con sé.

Vedute. Testo di Stefano Graziani

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Fotografia e turismo. La selezione di fotografie per questo progetto di mostra fa parte di un lavoro molto più ampio sul territorio di Siracusa e di Pantalica. Ho pensato che fosse importante fotografare Siracusa soprattutto per conoscerne meglio il paesaggio. L’immagine a priori che abbiamo della città deriva probabilmente dalle vedute fotografiche degli Alinari e Brogi, o dalle fotografie dei primi album di viaggio. Sono immagini che hanno prodotto un cliché visivo e generato, con ogni probabilità, molte immagini ricordo, sono le fotografie che cerchiamo di ritrovare quando decidiamo di visitare, ad esempio, una città. Mi interessa lavorare su questo cliché e verificarne la tenuta perché penso la fotografia abbia a che fare soprattutto con l’esperienza diretta di un luogo, e ci permetta di costruire a nostra volta nuovi immaginari e nuove visioni del futuro.

Cartoline. La cartolina fotografica trasforma la veduta in un oggetto pensato per essere spedito e prodotto in serie. Le cartoline hanno documentato soprattutto i luoghi da vedere e hanno consolidato il cliché della veduta turistica. Il progetto considera questo formato con una serie di sei cartoline che guardano verso il mare al largo di Ortigia ed una serie di poster che i visitatori possono portare con sé.

Il progetto

La mostra fa parte del progetto “Percorso turistico-culturale dal Parco Archeologico Neapolis di Siracusa alla Necropoli di Pantalica” (CUP B35I2200140000), un progetto del Comune di Siracusa, realizzato con il patrocinio del Ministero del Turismo, dell’UNESCO e della Regione Siciliana. La produzione è di 2:lab.

Il progetto: www.siracusapantalica.it

Stefano Graziani

Stefano Graziani opera all’incrocio tra fotografia, arte e architettura, portando una voce non convenzionale nel discorso artistico contemporaneo attraverso mostre internazionali in istituzioni come Fondazione Prada, ICA Milano, la Biennale di Venezia e Manifesta. I suoi lavori, presenti in collezioni pubbliche e private tra cui CCA Montréal, MAXXI Roma, Fondazione Fotografia Modena, MoMA, MuFoCo e ICCD, sono stati ampiamente pubblicati. Ha inoltre curato e realizzato diversi progetti editoriali, tra cui Gestus, l’edizione italiana dei saggi di Jeff Wall (Quodlibet, 2013, ora in seconda edizione). Attualmente insegna fotografia all’ISIA di Urbino, alla NABA di Milano, al Master in Photography presso lo IUAV di Venezia e all’Accademia di architettura di Mendrisio. Recentemente ha co-curato la mostra The Lives of Documents. Photography as Project presso il Canadian Centre for Architecture di Montréal.





Francesco Moncada

Francesco Moncada è architetto e vive a Siracusa. Dopo un lungo periodo all’estero, tra Londra, Barcellona, Oslo, Porto e Rotterdam, dove ha lavorato a lungo per OMA, è tornato nella sua città, dove guida con Mafalda Rangel Campos lo studio Moncada Rangel. Cura il progetto Siracusa Pantalica.