Siracusa e provincia, controllo gratuito della vista con gli ottici CNA per la festa di Santa Lucia

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e degli ottici, la Divisione Ottici di CNA Siracusa promuove la prima iniziativa dedicata alla prevenzione visiva: controlli gratuiti della vista nelle giornate dell’11, 12 e 13 dicembre.

Ben 28 attività aderenti, distribuite in 16 comuni della provincia, apriranno le porte ai cittadini per offrire un servizio di verifica visiva senza alcun costo, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della salute degli occhi e della prevenzione.

“La vista è un bene prezioso e la prevenzione è fondamentale. Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale concreto di attenzione alla comunità”, dichiara Gabriele Aletta, presidente CNA Ottici Siracusa. “Ringraziamo i nostri associati per la disponibilità e l’impegno. CNA è al fianco delle persone e delle imprese, soprattutto quando si tratta di salute e benessere”, aggiunge Rosanna Magnano, presidente territoriale CNA Siracusa.

L’elenco completo delle attività aderenti è disponibile sui canali ufficiali CNA Siracusa.