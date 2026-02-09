Siracusa e provincia, rafforzati i controlli nella zona montana dopo gli assalti ai bancomat

A seguito dei recenti episodi di furti perpetrati ai danni di sportelli ATM sitI nella zona montana della provincia aretusea, nel fine settimana appena decorso, su disposizione del Prefetto Chiara Armenia, sono stati intensificati i controlli nei comuni interessati e, in particolar modo, nei pressi di istituti bancari, postali e di altri obiettivi sensibili, in particolare nelle ore serali e notturne.

Il dispositivo ha visto l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le pattuglie delle forze dell’ordine hanno intensificato le attività di controllo nei comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Noto, Palazzolo Acreide e Sortino.

I servizi, pianificati dal Questore Roberto Pellicone, hanno previsto una presenza costante e dinamica delle forze di polizia nei centri abitati, con l’effettuazione anche di posti di controllo lungo le principali vie di accesso dei comuni, finalizzati al monitoraggio dei flussi veicolari e alla prevenzione di eventuali azioni criminose.

In totale sono stati identificati, in tale contesto operativo, 51 persone e controllati 24 mezzi.

Tali servizi interforze proseguiranno nei giorni futuri e avranno il precipuo scopo di prevenire eventuali altri episodi criminali nelle zone interessate.