Siracusa, è Salvo Campisi la vittima della tragedia sulla A18

Si chiamava Salvatore Campisi il 50enne morto ieri pomeriggio sull’autostrada Catania-Siracusa: sceso dal mezzo su cui viaggiava, una Nissan Juke, a quanto pare per controllare un guasto o una foratura, è stato travolto da un’automobile.

Nato a Milano ma residente a Siracusa, era un ragazzo molto apprezzato e proprio nei giorni scorsi aveva ringraziato gli amici che sui sociali gli avevano augurato buon compleanno.

Ancora accertamenti in corso sull’incidente, per capirne l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità. A quanto alla guida del mezzo che ha travolto Campisi ci sarebbe stat un ultraottentenne.

La morte di Campisi ha colpito tutta la città: tanti amici ne hanno ricordato il sorriso e l’educazione.