Siracusa, ecco “Altrove”, il nuovo singolo di Mirko Bianca

È uscito ieri “Altrove”, il nuovo singolo di Mirko Bianca, cantautore emergente della scena pop-urban italiana e originario di Siracusa. Il brano nasce da un sentimento comune a molti giovani adulti: la sensazione di essere sommersi dalle difficoltà quotidiane e il desiderio di fuggire “altrove”, lontano dai propri problemi, per ricominciare da zero.

Ma è davvero possibile lasciarsi tutto alle spalle senza portarsi dietro i propri “mostri interiori”? Questa la domanda che attraversa l’intero brano e che ritorna con forza nel ritornello, scandito dall’incertezza di un continuo “E se…”.

“Altrove” è un pezzo introspettivo ma al tempo stesso energico, capace di raccontare metaforicamente quella fase di transizione che segna il passaggio dalla leggerezza della giovinezza alle responsabilità del mondo adulto. Un salto nel vuoto, necessario per ritrovare se stessi.

Sul piano musicale, il singolo miscela sonorità pop e urban, con un’atmosfera intensa e contemporanea che riflette il percorso emotivo del testo. La produzione audio porta la firma di Arising Audio (Marco Filippone), mentre il videoclip ufficiale è stato diretto da Josema & Fabrizio Guglielmo.