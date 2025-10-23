Siracusa, ecco i 16 responsabili dei Dipartimenti tematici di Fratelli d’Italia

Con soddisfazione e senso di responsabilità, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa annuncia la nomina dei Responsabili dei Dipartimenti tematici del partito, avvenuta nel corso della seduta del Coordinamento tenutasi venerdì 17 ottobre 2025.

Le nomine rappresentano un ulteriore passo nel percorso di radicamento e organizzazione del partito sul territorio, finalizzato a rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia in ogni ambito della vita cittadina e a favorire una partecipazione sempre più ampia, competente e consapevole.

«Abbiamo voluto dare una struttura operativa ai nostri dipartimenti tematici – dichiara il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa Paolo Romano – per rendere il nostro partito ancora più vicino ai cittadini, capace di ascoltare, elaborare proposte concrete e incidere con serietà sulle scelte amministrative e politiche della città. È un lavoro di squadra, fondato su esperienza, entusiasmo e spirito di servizio».

I Dipartimenti tematici costituiranno un importante strumento di confronto e proposta su questioni fondamentali per Siracusa – dallo sviluppo economico al sociale, dall’ambiente alla cultura, dalla sicurezza al turismo – contribuendo a delineare una visione condivisa e concreta per il futuro della città.

Eccoli. Per l’area Sicurezza, Legalità e rapporti con le Forze dell’Ordine è stato designato Giuseppe Rappazzo, mentre Marzia Gibilisco seguirà il settore Giustizia. Le Attività culturali e l’Innovazione saranno curate da Alessandro Giudice, e Francesco Implatini si occuperà di Agricoltura e Cultura rurale.

Il referente per Istruzione ed edilizia scolastica è Fabio Bellassai, mentre Luca Lo Monaco coordinerà le iniziative legate a Equità sociale e disabilità. Per quanto riguarda le Attività e iniziative editoriali, il ruolo di riferimento è affidato a Maria Bordonaro.

Roberta Salemi sarà responsabile di Turismo, Spettacolo e Arte, e Maurizio Di Mauro curerà i rapporti con i sindacati e i pensionati d’Italia. Il settore Trasporti e infrastrutture sarà seguito da Tecla Genova, mentre Carlo Regolo avrà la delega alla Sanità.

Per la valorizzazione delle Eccellenze italiane è stata individuata Lucia Aglieco, e Sebastiano Nastasi si occuperà di Finanza e Assicurazioni. Maria Mazzeo seguirà le tematiche legate a Territorio, Paesaggio e Ambiente, mentre Francesco Midolo sarà il referente per le Politiche sportive e i rapporti con gli Enti locali. Infine, Carmen Perricone avrà la responsabilità del settore Comunicazione.