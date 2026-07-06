Siracusa, ecco il nuovo Questore Aldo Fusco: “più presenza sul territorio per rafforzare sicurezza e prevenzione”

Presenza sul territorio, tra la gente, nei quartieri, come primo strumento per rafforzare la sicurezza percepita e prevenire i fenomeni criminali. È questa la linea guida indicata dal nuovo Questore di Siracusa, Aldo Fusco, che questa mattina ha incontrato la stampa in occasione del suo insediamento ufficiale. Circa mezz’ora di incontro nel corso del quale il neo Questore ha lasciato poco spazio alle emozioni, spiegando invece in modo chiaro come vuole “essere presente” sul territorio.

Messinese, con alle spalle una lunga esperienza nella Polizia di Stato e già Questore di Oristano e Ascoli Piceno, Fusco torna in Sicilia e in una provincia che conosce bene, avendo guidato in passato il Commissariato di Lentini. Durante l’incontro di questa mattina, su precisa domanda in merito all’attenzione sulla violenza di genere, il neo Questore aretuseo ha comunicato a tutti che il suo primo atto ufficiale è stato quello della firma di tre ammonimenti per violenza di genere, proprio a voler testimoniare l’attenzione a tutto campo oltre alla tutela delle vittime.

Dal punto di vista prettamente personale si è detto commosso di essere tornato nella “sua isola” manifestando soddisfazione per essere approdato a Siracusa, una Questura che ha definito “estremamente prestigiosa”.

Parole al miele anche per il suo predecessore Roberto Pellicone, con il quale ha avuto diversi trascorsi professionali in altre sedi e che questa mattina definito senza mezzi termini “un fuoriclasse”. “Eredito una squadra vincente, un’organizzazione eccellente e colleghi di primissimo ordine“, ha affermato, sottolineando di voler proseguire nel solco del lavoro svolto negli ultimi anni.

Pur definendo Siracusa “una provincia bellissima”, il nuovo Questore non ha nascosto le criticità legate alla presenza della criminalità organizzata e della delinquenza diffusa, ricordando come anche le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia evidenzino negli anni l’importanza del fenomeno mafioso nel territorio aretuseo.

“Il mio compito è innalzare il livello della prevenzione e della sicurezza percepita. L’unico strumento è aumentare la presenza sul territorio delle forze di polizia“, ha ribadito più volte il Questore Fusco. Una presenza che a detta del neo Questore aretuseo si tradurrà nel rafforzamento dei controlli e nel ricorso alle operazioni ad alto impatto, già sperimentate negli ultimi anni, attraverso il coordinamento con la Prefettura e le altre forze dell’ordine.

Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, Fusco ha spiegato di voler mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Siracusa e della Direzione distrettuale antimafia di Catania il maggior numero possibile di risorse”, mentre sul fronte della criminalità diffusa ha evidenziato come una maggiore presenza degli operatori di polizia produca inevitabilmente un’azione repressiva più efficace.

Tra i temi affrontati anche l’ordine pubblico, settore nel quale il nuovo Questore porta con sé l’esperienza maturata ad Ascoli Piceno, realtà caratterizzata dalla presenza di tifoserie particolarmente accese. Un patrimonio organizzativo che intende mettere a disposizione anche della provincia di Siracusa, chiamata ogni anno a gestire grandi eventi religiosi, sportivi e culturali.

Non sono mancati riferimenti a due delle principali peculiarità del territorio siracusano: il fenomeno migratorio e il polo industriale. Siracusa, ha ricordato Fusco, rappresenta un importante punto di approdo per i flussi migratori e ospita numerosi lavoratori stranieri impiegati in diversi comparti produttivi. L’obiettivo sarà quello di rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di illegalità connessi all’immigrazione clandestina, in stretta sinergia con il Ministero dell’Interno.

Accanto all’attività investigativa, il nuovo Questore ha annunciato particolare attenzione anche alle iniziative di prevenzione nelle scuole, alla collaborazione con la Polizia Municipale per il contrasto all’abusivismo e al potenziamento dei servizi dedicati ai tanti turisti che ogni anno scelgono la provincia di Siracusa.

Nessuna promessa irrealistica, però. Fusco ha precisato di non avere “l’arroganza di pensare di possedere la soluzione a tutte le criticità“, consapevole che i fenomeni criminali evolvono continuamente e richiedono capacità di adattamento.

La bussola del suo mandato, tuttavia, sembra già tracciata: una Polizia ancora più presente sul territorio, vicina ai cittadini e capace di coniugare prevenzione, controllo e investigazione.