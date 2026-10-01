Siracusa, ecco la nuova rimodulazione delle commissioni consiliari

Il presidente del consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, ha comunicato stamattina la nuova composizione delle cinque commissioni consiliari permanenti, che entrano in funzione da oggi.
Prima commissione, Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio: Gaetano Romano (gruppo Francesco Italia Sindaco), Angelo Greco (Partito democratico), Paolo Romano (Fratelli d’Italia), Francesco Vaccaro (Insieme), Nadia Garro (Ho Scelto Siracusa), Salvatore Ortisi (Noi per la Città), Sergio Bonafede (Grande Sicilia), Luigi Cavarra (Gs), Burti Cosimo (Forza Italia), Leandro Marino (Fi), Giovanni Boscarino (Misto), Francesco Zappalà (Misto).
Seconda commissione, Cultura, Spettacolo,Turismo, Scuola, Politiche giovanili, Politiche e servizi sociali, Pari opportunità e immigrazione: Francesco Ardita (Fis), Sara Zappulla (Pd), Paolo Cavallaro (Fdi), Francesco Vaccaro (Insieme), Concetta Carbone (Hss), Martina Gallitto (Npc), Giovanna Porto (Gs), Sergio Bonafede (Gs), Marco Greco (Fi), Leandro Marino (Fi), Giovanni Boscarino (Misto), Daniela Rabbito (Misto).
Terza commissione, Servizi pubblici, Ambiente, Igiene e sanità, Attività produttive, Sviluppo economico: Andrea Firenze (Fis), Sara Zappulla (Pd), Ivan Scimonelli (Insieme), Matteo Melfi (Hss), Salvatore Ortisi (Npc), Luigi Cavarra (Gs), Gabriella Troia (Gs), Alessandra Barbone (Fi), Cosimo Burti (Fi), Damiano De Simone (Fi), Simone Ricupero (Misto), Andrea Buccheri (Misto).
Quarta commissione, Personale, Polizia urbana, Viabilità, Protezione Civile, Sport e tempo libero, Servizi demografici, Società partecipate, Decentramento: Gaetano Romano (Fis), Angelo Greco (Pd), Paolo Cavallaro (Fdi), Ivan Scimonelli (Insieme), Matteo Melfi (Hss), Martina Gallitto (Npc), Giovanna Porto (Gs), Marco Greco (Fi), Salvatore La Runa (Fi), Francesco Zappalà (Misto), Andrea Buccheri (Misto), Sergio Imbrò (Npc).
Quinta commissione, Tributi, Bilancio, Contenzioso, Affari generali: Francesco Ardita (Fis), Massimo Milazzo (Pd), Paolo Romano (Fdi), Nadia Garro (Hss), Sergio Imbrò (Npc), Gabriella Troia (Gs), Alessandra Barbone (Fi), Salvatore La Runa (Fi), Damiano De Simone (Fi), Daniela Rabbito (Misto), Simone Ricupero (Misto), Concetta Carbone (Hss).