Siracusa, ecco l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a te 2026

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È stata pubblicata nella sezione dedicata l’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a te” quale misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità – Anno 2026.

Le carte sono attivate dal 4 novembre 2026 con la prima ricarica di 500 euro. Le carte saranno consegnate agli aventi diritto negli uffici postali abilitati al servizio. Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.

Il primo pagamento relativo alla quota dell’annualità 2026 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per il solo anno 2026 (cfr. l’art. 8, comma 4 del D.I.) Gli assegnatari del contributo potranno identificarsi attraverso il numero identificativo della Dsu. Clicca qui per l’elenco