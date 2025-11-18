Siracusa, edificio pericolante: chiuso ai pedoni un tratto di via dei Montalto

A causa del dissesto statico di un edificio, segnalato della Protezione civile comunale, il settore Mobilità e trasporti ha disposto la chiusura al transito pedonale di un tratto di via dei Montalto, tra l’ingesso del plesso scolastico dell’istituto Santa Lucia e via dei Santi Coronati.

​Inoltre, su entrambi i lati di via dei Santi Coronati, nel tratto compreso tra il civico 17 e via dei Montalto, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria.