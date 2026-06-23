Siracusa, edificio pericolante: iniziano i lavori sull’immobile in via dei Montalto

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’edificio in stato di dissesto statico ubicato tra via dei Montalto e via dei Santi Coronati, nel centro storico di Ortigia.

La vicenda era stata formalizzata con l’ordinanza dirigenziale numero 713 del 17 novembre 2025 del settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa, adottata dopo la segnalazione del settore Protezione Civile sulle condizioni dell’immobile.

Il provvedimento aveva disposto l’interdizione al transito pedonale di un tratto di via dei Montalto e il divieto di sosta veicolare in un tratto di via dei Santi Coronati, proprio per ragioni di sicurezza pubblica e per prevenire rischi legati allo stato dell’edificio.

Con l’avvio del cantiere si apre dunque una nuova fase, attesa da residenti e operatori della zona, finalizzata alla messa in sicurezza dell’immobile e al progressivo ripristino delle condizioni di fruibilità dell’area.