Siracusa, Education & Open Innovation Forum. Valditara: “450 milioni per formare gli insegnanti all’intelligenza artificiale”

Si è svolta questa mattina la seconda giornata dell’Education & Open Innovation Forum, il primo evento nazionale dedicato al capitale umano come leva insostituibile di sviluppo economico e sociale, in un’ottica di open innovation.

Sul palco del Teatro Comunale, imprenditori, istituzioni e rappresentanti del mondo dell’educazione si sono confrontati sui temi della formazione, della competitività e del futuro del lavoro.

“L’intelligenza artificiale è oltre la quarta rivoluzione digitale. Potrebbe cambiare la giornata lavorativa, il mondo della sanità e molto altro ancora”, ha dichiarato Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, nel suo intervento. Orsini ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani e appassionarli al mondo dell’impresa, rafforzando il dialogo tra università e mondo del lavoro.

“In Italia oltre 250 mila imprese hanno più di dieci dipendenti – ha ricordato – un dato che smonta il luogo comune sull’imprenditore solitario. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro tessuto produttivo”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della competitività del Made in Italy: “Dobbiamo mantenere il nostro sistema produttivo competitivo rispetto ai grandi colossi globali. Gli Stati Uniti restano un canale importante, ma i dazi e il cambio valutario pesano. Serve una riflessione sulle regole europee, perché non sono valide per tutti e la concorrenza globale è il vero campo di battaglia”

Orsini ha ribadito la necessità di un’Europa più compatta, capace di difendere la propria industria e garantire benessere e crescita. “Per assicurare il futuro dell’Europa – ha aggiunto – dobbiamo mettere al centro delle riflessioni le imprese”.

Sul fronte della manovra economica 2026, il presidente di Confindustria ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un piano industriale di lungo periodo: “Abbiamo bisogno di crescita. Non si può ragionare solo su base annuale. Alcuni punti della legge di bilancio non ci convincono, come la doppia tassazione o la gestione del credito d’imposta. I fondi di garanzia, invece, possono rappresentare uno strumento utile per sostenere gli investimenti”.

In collegamento con il Forum è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha evidenziato il ruolo strategico della formazione: “Gli imprenditori lamentano la mancanza di competenze, e su questo dobbiamo intervenire. Abbiamo investito risorse importanti per puntare sulla qualità dell’istruzione e sul legame con il mondo del lavoro”.

Il ministro ha inoltre ricordato gli investimenti per 450 milioni di euro destinati alla formazione degli insegnanti sull’intelligenza artificiale e l’iniziativa lanciata a Napoli, dove 6 mila studenti hanno partecipato a un progetto di cinque giorni dedicato all’uso consapevole dell’AI nelle scuole.

“È fondamentale – ha concluso Valditara – rafforzare il metodo tradizionale di insegnamento, ma integrare l’intelligenza artificiale nella seconda formazione. La digitalizzazione deve diventare un pilastro del nostro sistema educativo”.