Siracusa, educazione civica tra memoria e attualità per i ragazzi del Rizza-Insolera

Una mattina speciale, capace di trasformarsi in una lezione di storia e di umanità. Gli studenti della classe V^AN Nautico dell’IS Rizza-Insolera di Siracusa hanno vissuto un’esperienza intensa presso la casa di riposo “La mia casa”, dove giovani e anziani si sono incontrati nel segno della memoria storica e dell’educazione emozionale.

Entrati con rispetto e sorriso, i ragazzi hanno varcato la soglia di un luogo in cui il tempo sembra scorrere più lentamente, lasciando spazio ai ricordi e alle emozioni più autentiche. L’iniziativa, inserita nel percorso di educazione civica, ha avuto come obiettivo quello di custodire e valorizzare la memoria della nascente Repubblica italiana. Attraverso immagini e canzoni d’epoca, gli studenti hanno stimolato gli ospiti a raccontare esperienze di vita vissuta, riportando alla luce frammenti di storia personale e collettiva.

«La memoria è un bene prezioso da coltivare – ha affermato il dottor Santacroce, responsabile della struttura – e vedere oggi la gioia negli occhi degli anziani è un toccasana per tutti».

Le immagini della giornata raccontano molto più di una semplice visita di cortesia: sguardi che si incrociano, mani nodose e sapienti che stringono mani giovani, sorrisi che abbattono ogni barriera anagrafica. C’è chi ascolta con attenzione un aneddoto, chi partecipa con entusiasmo a un quiz musicale, chi si lascia coinvolgere in racconti carichi di emozione. E poi i selfie di gruppo, simbolo di un momento in cui le età si mescolano e si trasformano in energia contagiosa.

Come sottolineato dalla professoressa Tola Giovanna, l’obiettivo dell’incontro è stato quello di insegnare ai giovani a entrare in empatia, a gestire la comunicazione e a trasmettere la propria vitalità, trasformandola in forza positiva per gli anziani.

Progetti come quello realizzato nella “La mia casa” dimostrano che scuola e società possono e devono dialogare, integrando le generazioni nel segno della solidarietà e della memoria storica.

Al termine della visita, resta la consapevolezza che, nonostante il divario generazionale, il linguaggio del cuore – fatto di emozioni e ascolto – non conosce confini anagrafici.