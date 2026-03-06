Siracusa, Einaudi Pi Greco Day: venerdì 13 seminari, incontri, giochi e attività per celebrare il genio di Archimede

È anticipata a venerdì 13 marzo la settima edizione dell’Einaudi Pi Greco Day 2026, l’evento annuale dell’Istituto Einaudi di Siracusa che ha lo scopo di celebrare il genio di Archimede e di focalizzare l’attenzione sulle discipline Stem e sulla cultura scientifica, con il coinvolgimento della cittadinanza, degli alunni dell’Einaudi e degli studenti degli Istituti Superiori di Primo e Secondo Grado di Siracusa.

“Un appuntamento importante per la nostra città – sottolinea il Dirigente Scolastico dell’Einaudi, prof.ssa Egizia Sipala – che con le tante attività previste in questa settima edizione desidera ricordare il genio Archimedeo nella sua città natale”.

Venerdì mattina, 13 marzo, dalle 9 alle 13 in piazza Duomo, piazza Minerva, piazzale Aretusa, Via Picherali, Piazzetta San Rocco, si svolgeranno le attività e le iniziative collegate alla figura di Archimede e alla personalità scientifica scelta per il 2026: Albert Einstein. Caccia al tesoro, concorso fotografico, corse brevi, Science Exhibition, festa finale della manifestazione. Saranno coinvolti gli studenti delle classi del triennio dell’Einaudi e gli studenti degli Istituti Superiori di Primo Grado. Si partirà in piazza Duomo con la “caccia al tesoro di Einstein” nelle vie di Ortigia con circa 30 squadre di studenti, ciascuna delle quali avrà un nome di uno scienziato famoso, che in un tempo stabilito di 3 ore e 14 minuti dovranno risolvere gli “enigmi” visionabili nelle 14 postazioni dislocate all’interno di Ortigia. Gli studenti, rispondendo a dei quesiti di matematica, fisica, italiano e scienze posizionati lungo il percorso potranno accaparrarsi delle tessere che serviranno per completare lo “stomachion” archimedeo. Le squadre saranno coinvolte anche nel contest fotografico durante il quale gli studenti acquisiranno foto su alcuni particolari dei monumenti presenti in Ortigia. In piazza Minerva, invece, contemporaneamente, si effettueranno staffette e la corsa veloce di 314 metri. A fine giornata tutti gli studenti si incontreranno al Largo Aretusa per la festa e il flash mob finale. Una analoga attività è replicata anche all’interno dell’Istituto coinvolgendo tutti gli studenti del biennio.

Un ulteriore evento si svolgerà martedì 17 marzo 2026 dalle ore 9 alle ore 12, presso Auditorium dell’IISS “L. Einaudi”, Ing. Umberto Di Marco, ex Dirigente di azienda ed esperto, appassionato e cultore del genio siracusano, terrà una conferenza dal titolo “Dal Castello Eurialo alla Fortezza di Archimede” a cui parteciperanno gli studenti delle classi terze e quarte degli Istituti Superiori di Secondo Grado.