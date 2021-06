Siracusa, eletti i nuovi rappresentanti di Cna Installazione e Impianti

Saranno Enzo Uccello, impiantista avolese e Francesco Centamore, frigorista/termoidraulico a guidare i rispettivi comparti per i prossimi quattro anni all’interno di CNA Siracusa.

I due sono stati eletti nei giorni scorsi durante l’assemblea di settore tenuta in modalità digitale. Hanno preso parte all’incontro Innocenzo Russo, presidente territoriale di CNA, Pippo Gianninoto, segretario provinciale, Vincenzo Scatà, responsabile area tecnica dell’organizzazione e Florindo Colella, responsabile siracusano di Unifidi Sicilia.

L’occasione è stata utile per illustrare gli strumenti messi in campo dall’organizzazione per lo sconto in fattura e la cessione del credito grazie ai bonus edilizi in vigore. Un momento di confronto per dare sostegno alla categoria in un contesto di apparente ripresa che cela molteplici complessità, dal reperimento delle materie prime al loro sensibile aumento fino alla costante evoluzione normativa.

Su questo il presidente Russo ed il segretario Gianninoto hanno confermato che CNA è stata e continua ad essere interprete delle tante esigenze del settore e per questo è previsto a fine mese un ulteriore incontro in presenza sempre a sostegno del comparto.

Dopo la presentazione degli strumenti e delle agevolazioni da parte di Scatà e Colella sono stati eletti i direttivi dei due comparti che, oltre ai già citati presidenti, vedono la partecipazione di:

Elettrici:

Sebastiano Di Rosa

Massimiliano Fortuna

Giuseppe Infantino

Termoidraluci/Frigoristi: