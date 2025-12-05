Siracusa, Emanuele Di Mari rieletto coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri

l Maresciallo di complemento in congedo, Emanuele DI MARI, è stato rieletto per il secondo mandato quinquennale consecutivo, Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa.

Il coordinamento, che ha giurisdizione sull’intera provincia aretusea, sovrintende a nove sezioni: Siracusa, Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini-Carlentini, Noto, Pachino e Sortino.

L’Associazione Nazionale Carabinieri è un’organizzazione fondata nel 1886 che raccoglie tra i suoi membri sia i carabinieri in servizio che quelli in congedo. I suoi scopi principali sono promuovere e mantenere i legami di solidarietà tra i Carabinieri in servizio e in congedo, coltivando lo spirito di corpo e il senso di appartenenza all’Arma; tutela e assistenza ai soci e alle loro famiglie, fornendo supporto in caso di bisogno e promuovendo iniziative sociali e di solidarietà; difesa dei valori e delle tradizioni dell’Arma dei Carabinieri, mantenendo viva la memoria storica e valorizzando il ruolo svolto dai Carabinieri nella società italiana; attività di volontariato e protezione civile, attraverso l’impegno dei soci in attività a favore della collettività, in particolare nelle emergenze e nei momenti di bisogno; collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati.

L’ANC rappresenta un punto di riferimento per i Carabinieri, fornendo sostegno e promuovendo il loro ruolo nella società, sia attraverso attività di volontariato sia tramite iniziative culturali e sociali.