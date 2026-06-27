Siracusa, emergenza caldo: ridotta portata idrica tra Cassibile e Fontane Bianche

Aretusacque comunica che, a causa delle elevate temperature registrate in questi giorni nel comprensorio di Siracusa, si stanno rilevando consumi idrici anomali, superiori alla media stagionale, in particolare nelle aree di Cassibile, Fontane Bianche e nelle zone costiere.
Tale situazione ha reso necessaria l’immediata riduzione della portata in uscita dal serbatoio comunale, al fine di evitarne lo svuotamento e le conseguenti criticità per il servizio di distribuzione idrica.
La completa riapertura dell’erogazione è prevista per questa mattina già a partire dalle 6, compatibilmente con le condizioni operative e l’andamento dei consumi.
L’azienda si scusa per il disagio.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni