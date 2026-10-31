Siracusa, emergenza idrica: Ardita denuncia una perdita al Cimitero e chiede verifiche

Politica · Servizio idrico

Una perdita d’acqua di notevole entità nella zona degli ossari del Cimitero di Siracusa, che andrebbe avanti da diversi mesi e che potrebbe interessare il serbatoio a servizio della parte bassa della città. È quanto segnalato da Francesco Ardita, consigliere comunale della lista Francesco Italia Sindaco, nel suo primo intervento ufficiale da quando è subentrato in Consiglio comunale.

Ardita interviene sull’emergenza idrica che continua a provocare disagi in diverse zone della città, invitando a evitare polemiche e attribuzioni di responsabilità prima di avere ricostruito le condizioni delle infrastrutture e delle reti. Nel suo comunicato ricorda anche il disservizio riscontrato stamattina al Cimitero, dove un guasto aveva lasciato a secco i rubinetti. In quest’ultimo caso, l’intervento dell’Amministrazione comunale e di Aretusaacque, con l’invio di autobotti, aveva consentito di garantire il rifornimento idrico.

Proprio durante una visita al Cimitero, il consigliere afferma di avere notato una forte fuoriuscita d’acqua nei pressi degli ossari. “Sono stato attirato da un rumore molto forte, simile a quello di un ruscello o di una cascata“, racconta, descrivendo una dispersione consistente e visibile. Secondo quanto riferitogli, la situazione si protrarrebbe da diversi mesi.

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Le prime informazioni raccolte indicherebbero che la perdita potrebbe interessare il serbatoio che alimenta la zona bassa della città. Un’ipotesi che, precisa Ardita, dovrà essere verificata attraverso accertamenti tecnici. Se confermata, andrà chiarito anche se la dispersione abbia contribuito ai problemi di pressione e alle interruzioni lamentate dagli utenti.

Il consigliere riferisce di avere immediatamente segnalato quanto osservato al sindaco, che si sarebbe attivato per chiedere chiarimenti e verifiche.

Nel suo intervento Ardita richiama anche il passaggio alla nuova gestione del servizio idrico, sottolineando che Aretusaacque si è insediata in un contesto infrastrutturale caratterizzato da criticità e possibili carenze manutentive accumulate negli anni. Secondo il consigliere, queste condizioni non possono essere automaticamente attribuite a chi è subentrato.

La richiesta è quindi quella di accertare da quanto tempo esista la perdita, chi ne fosse a conoscenza, se siano state presentate segnalazioni e per quali ragioni non sia stato effettuato prima un intervento risolutivo. “Non intendo attribuire responsabilità a nessuno senza prove. Ma proprio per questo ritengo indispensabile fare piena luce su ogni circostanza, senza escludere alcuna verifica“, scrive.

Ardita distingue le competenze dei soggetti coinvolti: all’Amministrazione comunale spetta il dovere di vigilare, ha ribadito il consigliere della lista Francesco Italia sindaco, mentre Aretusaacque deve intervenire e garantire il servizio secondo le proprie attribuzioni. A chi ha avuto responsabilità nelle precedenti gestioni, aggiunge, spetta chiarire in quali condizioni siano state lasciate le infrastrutture e quali problemi fossero già presenti.

La conclusione è un appello a concentrare l’attenzione sulla soluzione dei disservizi e sulla tutela della risorsa idrica: “Siracusa non ha bisogno di una guerra di comunicati, né di una caccia al colpevole costruita sulla convenienza politica. Ha bisogno di acqua, manutenzione, investimenti, controlli e verità“.