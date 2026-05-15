Siracusa, emergenza idrica in Ortigia: Siam ancora al lavoro per individuare la perdita

Proseguono anche oggi i disagi nell’erogazione idrica nelle zone della Borgata e soprattutto di Ortigia, dove da due giorni si registrano problemi “a macchia di leopardo” legati a un improvviso abbassamento del livello del serbatoio Teracati e a possibili criticità sulla rete urbana.

Dopo la prima comunicazione diffusa mercoledì 13 maggio, Siam conferma che il problema non è stato ancora individuato con precisione. I tecnici stanno continuando le verifiche sul territorio, utilizzando anche strumentazioni specialistiche per localizzare una possibile perdita nella rete idrica.

Secondo quanto riferito dalla società, nelle ultime ore sono state effettuate diverse manovre per aumentare la portata del serbatoio Teracati, infrastruttura che oggi si trova a dover sostenere un carico molto superiore rispetto a quello per cui era stata originariamente progettata, soprattutto in vista dell’aumento della popolazione presente nel centro storico durante il periodo primaverile ed estivo.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono anche le sacche d’aria formatesi nelle condotte principali in seguito al repentino abbassamento del livello del serbatoio. Proprio queste bolle d’aria potrebbero continuare a provocare irregolarità nella distribuzione dell’acqua, con utenze servite normalmente e altre ancora senza pressione o con erogazione ridotta.

Nella tarda serata di ieri alcuni interventi avrebbero consentito un miglioramento graduale della situazione, ma il quadro resta complesso e i tecnici sono ancora operativi per stabilizzare definitivamente la rete. Al momento, dunque, continuano a registrarsi disservizi intermittenti in diverse aree di Borgata e Ortigia, mentre prosegue il monitoraggio dell’intero sistema idrico urbano.