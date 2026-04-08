Siracusa, emessa l’ordinanza sindacale sulla prevenzione degli incendi

Il Comune di Siracusa rafforza le misure di prevenzione contro gli incendi in vista della stagione estiva. Su proposta del settore Protezione Civile, è stata emanata l’ordinanza sindacale che introduce obblighi e divieti per tutto il 2026, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre. A illustrarne contenuti e finalità è l’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò.

«Si tratta di un provvedimento – spiega – che punta a ridurre in maniera concreta il rischio incendi, fenomeno purtroppo ricorrente nel nostro territorio e aggravato da condizioni climatiche sempre più critiche. L’ordinanza dispone il divieto assoluto di accensione di fuochi e di combustione dei residui vegetali, anche derivanti da attività agricole, per tutto il periodo di massima allerta. Vietati anche comportamenti a rischio nelle aree sensibili: dall’uso di fiamme libere al semplice abbandono di mozziconi di sigaretta accesi, fino all’utilizzo non autorizzato di fuochi d’artificio».

Particolare attenzione è rivolta ai proprietari di terreni e aree incolte, chiamati a intervenire con opere di pulizia, bonifica e diserbo. «Chiediamo uno sforzo concreto a tutti i cittadini – sottolinea l’assessore Imbrò – perché la prevenzione passa innanzitutto dalla cura del territorio. Terreni abbandonati o pieni di sterpaglie rappresentano un pericolo serio per l’incolumità pubblica».

Tra gli obblighi principali, la realizzazione di fasce tagliafuoco di almeno 10 metri attorno ai terreni e alle aree a rischio, che diventano 20 metri in prossimità di strutture ricettive o insediamenti abitativi. Previsti interventi anche lungo le strade, nelle aree ferroviarie e in prossimità di impianti sensibili.

L’ordinanza stabilisce inoltre un sistema sanzionatorio severo. «In caso di violazioni o comportamenti che possano causare incendi, si rischiano sanzioni amministrative fino a 50 mila euro, oltre alle responsabilità penali previste dalla normativa vigente”, dice al riguardo Imbrò.

Il sindaco Francesco Italia invita i cittadini «a rispettare scrupolosamente quanto previsto dall’ordinanza, adottando comportamenti responsabili per prevenire il rischio incendi. Si tratta di azioni a tutela dell’interesse collettivo e per questo doppiamente necessarie».

I controlli saranno intensificati ricorrendo alle nuove pattuglie operative che hanno recentemente rinforzato il nucleo Ambientale della Polizia municipale.