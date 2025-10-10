Siracusa, Emiliano Bordone nuovo commissario cittadino di Grande Sicilia

Il movimento politico Grande Sicilia ha ufficializzato la nomina dell’Avvocato Emiliano Bordone quale Commissario Cittadino per il Comune di Siracusa. La decisione è stata accolta dopo aver ottenuto l’approvazione unanime del Gruppo Consiliare di Siracusa. L’incarico affidato all’Avv. Bordone avrà validità fino all’avvenuta elezione del Segretario Cittadino e rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento della presenza del movimento sul territorio siracusano.

“L’Avvocato Bordone è una figura di grande competenza e radicamento nel territorio. La sua esperienza e il suo impegno civico saranno determinanti per rafforzare la presenza di Grande Sicilia a Siracusa e per costruire un dialogo sempre più efficace con i cittadini – ha dichiarato l’On.le Giuseppe Carta – Siamo certi che saprà interpretare al meglio i valori e gli obiettivi del nostro movimento”.