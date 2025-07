Siracusa, emozioni al Teatro Greco: la piccola Giovanna sale sul palco e abbraccia Giorgia

Non solo musica e grandi emozioni al Teatro Greco durante le due serate del concerto di Giorgia. Tra le note delle sue più celebri canzoni e un’atmosfera magica, un momento inaspettato ha commosso il pubblico: la dolcissima incursione sul palco della piccola Giovanna, fan giovanissima ma determinata. Durante l’esibizione, la bambina è riuscita a salire sul palco, attirando l’attenzione della cantante romana. Con coraggio e spontaneità, ha chiesto un selfie, un autografo e ricevuto un caloroso abbraccio dalla sua beniamina, che l’ha accolta con una tenerezza rara, in un gesto che ha colpito tutti per autenticità e umanità.

“Le prime due a Siracusa sono state un abbraccio vero, meraviglioso come questo… il vostro amore per me è una incredibile sorpresa continua”, ha scritto Giorgia sul suo profilo Instagram, condividendo una foto del momento. Un siparietto che ha emozionato il pubblico presente e che racconta non solo la grande artista che Giorgia è, ma anche la sua sensibilità e vicinanza al pubblico, soprattutto ai più piccoli.





Continua quindi il grande successo per Giorgia con un triplo sold out a Siracusa: dopo le prime due serate in cui ha incantato il pubblico al Teatro Greco, oggi terzo e ultimo appuntamento. Giorgia ancora una volta, promette di emozionare con la sua voce inconfondibile e la straordinaria sensibilità interpretativa, che da sempre caratterizzano la sua cifra. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa. I tre spettacoli rientrano nel cartellone della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, rassegna organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.