Siracusa, emozioni e ricordi per i 50 anni dal diploma della V B del Corbino

Attualità · Scuola e ricordi

Mezzo secolo dopo la maturità, gli ex studenti della classe V B del Liceo Scientifico “Orso Mario Corbino” di Siracusa sono tornati a incontrarsi per celebrare insieme i cinquant’anni dal conseguimento del diploma. Una giornata ricca di emozioni, ricordi e sorrisi, che ha riportato i protagonisti indietro nel tempo, fino agli anni trascorsi tra i banchi di scuola.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione speciale per rinsaldare un legame che, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasto vivo. Tra aneddoti, fotografie e racconti, gli ex compagni hanno ripercorso le esperienze condivise durante il percorso scolastico, ricordando i professori, gli episodi più significativi e le amicizie nate in quegli anni e mai venute meno.

Il ritrovo è stato caratterizzato da un clima di grande cordialità e partecipazione, con l’entusiasmo di chi, dopo cinquant’anni, ha ritrovato volti familiari e ha potuto condividere il percorso di vita intrapreso da ciascuno dopo il diploma.

L’iniziativa si inserisce in una tradizione che vede sempre più spesso gli ex studenti dello storico liceo siracusano ritrovarsi per celebrare importanti anniversari della maturità, a testimonianza del forte senso di appartenenza che continua a unire generazioni di diplomati del “Corbino”.

La giornata si è conclusa con una foto ricordo e con la promessa di non attendere un’altra ricorrenza così importante per rivedersi, confermando come il tempo possa trascorrere, ma non cancellare i legami costruiti durante gli anni della scuola.