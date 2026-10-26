Siracusa, Enel e carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas

Attualità · L'appuntamento

Nuovo appuntamento in Sicilia per l’Enel Energy Bar, il nuovo format di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo. L’argomento del prossimo appuntamento – che si svolgerà mercoledì 28 ottobre, dalle 11, allo Store Enel di Siracusa, in viale Teracati 156 – sarà il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche.

Nel settore energetico è infatti cresciuta negli ultimi anni la tecnica dello spoofing, che altera il numero del chiamante, facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli SMS truffa e della finta assistenza tecnica.

All’incontro su tale tematica, oltre a consulenti Enel esperti del settore, interverrà un rappresentante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa. I cittadini che parteciperanno verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete. La partecipazione al workshop è gratuita.