Siracusa, entra nel vivo la tre giorni “Con San Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”

Entra nel vivo questa sera la tre giorni di eventi “Con San Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”, promossa e organizzata dalla Parrocchia Natività di Maria Santissima – Cattedrale di Siracusa e dal Comitato di San Sebastiano di Siracusa, un percorso di fede, riflessione e condivisione che accompagnerà la comunità cittadina nel segno del compatrono San Sebastiano.

L’appuntamento inaugurale è fissato per oggi alle 19 alla Chiesa di Santa Lucia alla Badia, con la solenne apertura della nicchia che custodisce il prezioso simulacro di San Sebastiano Martire, compatrono della città di Siracusa e patrono degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

A seguire la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Cultura e delle Comunicazioni Sociali. La serata proseguirà con una riflessione a più voci dal titolo “Sebastiano: da milite a testimone dell’amore”, occasione per approfondire la figura del santo martire e il suo messaggio di fedeltà, testimonianza e servizio, particolarmente attuale in un tempo segnato da conflitti e divisioni.