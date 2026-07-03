Siracusa, entrano in Consiglio comunale Marco Greco e Gabriella Troia

Il Consiglio comunale di Siracusa torna al completo con l’ingresso di due nuovi consiglieri, ma quella che doveva essere una semplice formalità istituzionale si trasforma in una seduta accompagnata da qualche dubbio sottaciuto e interrogativi.

Dopo le dimissioni, presentate a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, di Luigi Gennuso e Luciano Aloschi – quest’ultimo rimasto in Giunta nel ruolo di assessore – questa mattina l’Aula Vittorini ha proceduto alla surroga dei due consiglieri con l’insediamento di Marco Greco e Gabriella Troia.

Se per Marco Greco il voto è filato via senza particolari intoppi, diverso è stato il clima che ha accompagnato l’ingresso della consigliera di Grande Sicilia. Nessuno ha sollevato formalmente eccezioni di incompatibilità, ma i dubbi sono emersi chiaramente nel corso della seduta.

Per ben due volte il consigliere del Partito Democratico Angelo Greco ha chiesto chiarimenti sull’eventuale esistenza di cause di incompatibilità. Dopo aver votato a favore della surroga di Marco Greco, il consigliere Dem ha lasciato l’aula al momento della votazione relativa a Gabriella Troia.

Una scelta che non è rimasta isolata. Anche il gruppo di Forza Italia e di Forzisti Siracusani si è astenuto dalla votazione sulla neo consigliera, compreso lo stesso Marco Greco, appena insediato.

Le perplessità mai ufficialmente dichiarate riguardano il ruolo ricoperto da Gabriella Troia all’interno di Aretusacque, la nuova società mista pubblico-privata che da pochi giorni è subentrata a Siam nella gestione del servizio idrico del Comune di Siracusa e che nei prossimi mesi assumerà progressivamente il servizio negli altri Comuni dell’Ati.

Il riferimento è alla Tabella G predisposta dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, che individua le ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

In particolare, il primo punto prevede l’incompatibilità per “l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte della Provincia o del Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa”. Una casistica che comunque non rientrerebbe nel fatto di specie, visto che il Comune di Siracusa è socio di Aretusaacque con una percentuale inferiore (15,17%) a quella stabilita dalla legge regionale. Sul tema, durante la seduta, si è espressa per ben due volte il Segretario generale di Palazzo Vermexio, Danila Costa, affermando come gli uffici avessero fatto tutte le verifiche richieste e necessarie, evidenziando l’assenza di cause ostative alla surroga.

Intanto, qualche minuto prima dell’ingresso in Aula e dell’avvio della seduta consiliare, Gabriella Troia aveva espresso entusiasmo per l’inizio della nuova esperienza amministrativa. “Ringrazio il leader del Movimento Grande Sicilia e l’onorevole Giuseppe Carta per avermi dato questa opportunità – ha dichiarato – così come ringrazio il mio collega di partito che, dimettendosi, mi ha consentito di intraprendere questa nuova avventura. Metterò tutto il mio impegno a favore dell’amministrazione e della cittadinanza, cercando di mettere la mia professionalità al servizio della città. L’emozione è tanta, ma è anche una bellissima sfida”.

Al termine del giuramento, la neo consigliere comunale ha ufficializzato la propria adesione al gruppo consiliare di Grande Sicilia.

Anche Marco Greco ha parlato prima dell’insediamento, sottolineando il valore della responsabilità istituzionale e la necessità di essere immediatamente operativi. “Sono molto emozionato per questo nuovo incarico che mi carica di responsabilità. Luigi Gennuso ha svolto un ottimo lavoro e spero di poter dare nuove energie all’amministrazione con le competenze maturate nella mia esperienza professionale“.

Greco ha inoltre evidenziato come il suo debutto sia coinciso con una seduta particolarmente impegnativa. “L’ordine del giorno è molto ricco, con il Dup e le variazioni di bilancio. Per questo ho ritenuto opportuno accelerare i tempi della surroga e rendermi subito disponibile: non c’era tempo da perdere“.

Anche in questo caso, il primo intervento in aula dopo il giuramento è servito per ufficializzare l’ingresso nel gruppo dei Forzisti Siracusani.