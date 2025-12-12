Siracusa, Enzo Vinciullo entra ufficialmente in Grande Sicilia

L’ex deputato regionale Enzo Vinciullo entra ufficialmente in Grande Sicilia. Figura storica della politica regionale, già presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Vinciullo porta con sé un bagaglio di competenze riconosciuto trasversalmente tra esperienza amministrativa e una produttività politica che negli anni lo ha contraddistinto come uno dei parlamentari più attivi.

“La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per Grande Sicilia – sottolinea l’on. Giuseppe Carta – la sua storia politica, unita alla sua instancabile dedizione al lavoro, sono per noi da sempre gli elementi essenziali per costruire un progetto maturo e radicato nel territorio“. Da oltre quarant’anni Vinciullo lavora nel mondo della scuola, portando il fascino dei Greci e dei Latini nella mente e nel cuore delle nuove generazioni, una vita professionale che riflette lo stesso approccio avuto nelle istituzioni: rigore, passione e un impegno totale. L’adesione di Vinciullo in casa Grande Sicilia è stata preceduta da un incontro formale con il presidente Raffaele Lombardo e con l’on. Giuseppe Carta, durante il quale si è discusso di storia, futuro e innovazione.

“È stato un incontro gradevole, ricco di riflessioni sul territorio, sulla socialità, sulla politica e su quel civismo che oggi caratterizza tanti piccoli comuni – commenta Raffaele Lombardo – Enzo Vinciullo porta esperienza, metodo e credibilità. È un innesto che rafforza il progetto e lo rende più solido in vista delle sfide future”. Vinciullo ha chiarito anche il senso del suo nuovo impegno: “Ho scelto Grande Sicilia perché credo nella volontà di costruire, formare, trasferire competenze e continuare un percorso politico che merita continuità. Oggi più che mai serve responsabilità, visione e presenza nei territori”.