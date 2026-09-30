Siracusa, Epipoli Sporting Center (e non solo) fermo al palo: Burti chiede risposte

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Un progetto sportivo presentato oltre un anno fa e ancora in attesa di un percorso amministrativo definito. È il caso dell’“Epipoli Sporting Center”, la proposta avanzata dalle associazioni sportive Albatro e Medea per la realizzazione di un nuovo polo dedicato allo sport nell’area di Epipoli, sulla quale il consigliere comunale Cosimo Burti chiede chiarimenti all’amministrazione. La vicenda riguarda una specifica modalità prevista dal regolamento comunale per l’assegnazione di aree e spazi a servizio delle associazioni sportive e delle realtà che intendono realizzare strutture con una finalità di interesse pubblico. E si estende a un ragionamento complessivo.

“Non parliamo soltanto di un’idea – spiega Burti –. È una proposta formalizzata all’amministrazione attraverso una procedura prevista dal regolamento per consentire alle associazioni sportive di realizzare interventi che abbiano un beneficio per la comunità. Nell’agosto 2025 le due società sportive avrebbero presentato un’istanza per accedere a questo percorso, attraverso una futura procedura di avviso pubblico. Dopo oltre un anno non hanno ricevuto una risposta formale da parte dell’amministrazione. Solo dopo la mia interrogazione è arrivata una nota, nella quale viene comunicato che la proposta è stata presa in considerazione e che verrà avviata una procedura di avviso pubblico, senza però indicare tempi precisi”.

Per Burti il tema riguarda una necessità più ampia della città: la disponibilità di nuovi spazi sportivi: “Siracusa ha sete di sport e ha bisogno di strutture. Oggi gli impianti a disposizione dell’amministrazione sono insufficienti rispetto alle esigenze delle tante realtà sportive. Strumenti come quello previsto dal regolamento potrebbero rappresentare una soluzione virtuosa, consentendo ai privati e alle associazioni di investire nella realizzazione di nuovi impianti. Questo permetterebbe di liberare parte dell’attuale occupazione delle strutture comunali e creare nuove opportunità. Le associazioni potrebbero realizzare spazi da gestire in autonomia, mentre gli impianti pubblici potrebbero essere messi a disposizione di altre realtà che oggi faticano a trovare spazio”.