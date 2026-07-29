Siracusa, esami urgenti rinviati, paziente in ossigenoterapia costretto ad aspettare

Attualità · Fino al 4 agosto

Aveva una prescrizione con priorità da eseguire entro dieci giorni, ma dopo settimane di attesa si è visto rinviare ancora una volta gli esami diagnostici. È quanto denuncia un paziente dell’Asp di Siracusa, affetto da una sospetta embolia polmonare e costretto all’ossigenoterapia 24 ore su 24.

La prescrizione risale all’8 luglio 2026 e la prenotazione sarebbe stata effettuata il giorno successivo. Gli esami, un’elettromiografia semplice per l’arto superiore e una per l’arto inferiore, erano stati fissati per la serata del 28 luglio, rispettivamente alle 19.20 e alle 20, all’ambulatorio di Neurologia dell’ospedale Umberto I.

Poco prima dell’appuntamento, però, il paziente avrebbe ricevuto una telefonata con la quale gli veniva comunicata la chiusura temporanea dell’ambulatorio fino al 4 agosto e il conseguente spostamento d’ufficio delle prestazioni a quella data.

“La prescrizione parlava di dieci giorni. Sono in ossigeno 24 ore su 24 e sto vivendo uno stress fisico e psicologico molto forte”, è lo sfogo del paziente, che contesta soprattutto l’ulteriore rinvio di esami ritenuti importanti nel proprio percorso clinico. La vicenda riaccende l’attenzione sui tempi di attesa e sulla gestione degli appuntamenti destinati ai pazienti fragili. Nei documenti di prenotazione, infatti, la data del 28 luglio risultava indicata come prima disponibilità.

Il paziente chiede ora che venga garantita una risposta tempestiva e che situazioni simili vengano gestite con maggiore attenzione, soprattutto quando riguardano persone sottoposte a terapie continuative e in attesa di accertamenti diagnostici essenziali.