Siracusa, escursionista ferita a Cavagrande: intervento concluso all’una di notte

Cronaca · Soccorso alpino

Un intervento particolarmente complesso ha impegnato i Tecnici della Stazione Etna sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che dal tardo pomeriggio di venerdì, sino a notte fonda, hanno operato a Cavagrande del Cassibile, in provincia di Siracusa.

Attivati dalla Centrale Operativa 118 di Catania, le squadre della Stazione Etna sud del Soccorso Alpino, congiuntamente ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e al personale del Corpo Forestale, hanno raggiunto la nota località naturalistica per prestare soccorso ad una donna, di 44 anni, infortunatasi a fondo valle, nell’area di Fosso Calcagno, al di fuori dai sentieri battuti ed in un’area molto impervia e ricca di vegetazione.

Una volta individuata e raggiunta, la donna è stata valutata e quindi opportunamente immobilizzata, a causa di una sospetta frattura alla caviglia sinistra.

L’escursionista è stata poi posizionata in barella e recuperata, anche mediante l’ausilio delle corde, sino al sentiero principale, per poi proseguire sino all’esterno della gola, dove ad attendere l’infortunata era presente il personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Le operazioni di recupero si sono concluse intorno all’una di notte.