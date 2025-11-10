Siracusa, esenzione ticket sanitario: limitato l’accesso?

Problemi con le esenzioni del ticket sanitario e difficoltà di accesso alle cure in Sicilia. A fare chiarezza è Elisa Interlandi, presidente di Anmed e vicepresidente di Uap, che ai microfoni di Siracusa News denuncia una situazione ormai cronica: “Molti cittadini, pur avendo diritto all’esenzione, non possono usufruire del servizio sanitario nazionale perché le strutture accreditate non hanno ancora stipulato i contratti con la Regione. A novembre non sappiamo ancora quali somme verranno stanziate, e questo penalizza sia le strutture sia gli utenti”.

In Sicilia, il 70% delle prestazioni sanitarie viene erogato da strutture private accreditate, ma la mancanza di certezze economiche e di regole chiare sta mettendo in ginocchio il settore.

“Le strutture – spiega Interlandi – sono pronte a garantire i servizi, ma senza copertura economica non possiamo farlo. Il risultato è che i cittadini restano senza cure, soprattutto nelle zone più piccole o periferiche”.

Secondo Interlandi, la Regione avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per garantire continuità assistenziale eque in tutto il territorio. “Non chiediamo privilegi – precisa – ma parità di trattamento e una gestione equa dei fondi. È inaccettabile che ogni anno si arrivi a questo punto di stallo, con conseguenze gravi per la salute pubblica”.

La vicepresidente Uap sottolinea inoltre il rischio di uno squilibrio tra aree urbane e zone interne: “Non possiamo privare un cittadino di un piccolo centro dell’accesso alle cure solo perché la sua struttura non riceve i fondi necessari. Tutti devono avere lo stesso diritto alla salute”.

Un appello, quello di Interlandi, che si rivolge direttamente al governo regionale e nazionale: “Non vogliamo accusare la politica, ma collaborare. Serve un dialogo vero per trovare soluzioni concrete. La sanità pubblica è in crisi da oltre vent’anni: è tempo di cambiare rotta e valorizzare le strutture accreditate, che rappresentano una risorsa preziosa per il territorio”.