Siracusa, esonda il fiume Anapo: massima allerta nella zona Pantanelli

A seguito dell’esondazione del fiume Anapo, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha diffuso una comunicazione urgente rivolta ai residenti della zona Pantanelli e alle persone che, a qualsiasi titolo, si trovano nell’area interessata.

In via precauzionale, il primo cittadino raccomanda di salire ai piani alti delle abitazioni o, in ogni caso, di raggiungere zone sopraelevate. Le aree maggiormente interessate dall’allerta sono traversa Cozzo Pantano, Fonte Ciane, zona Laganelli, Serramendola, Cozzo Pantano, zone S3 e traversa Case Bianche.

Per chi avesse necessità di assistenza o supporto, è possibile contattare il servizio di Assistenza alla Popolazione e Assistenza Sociale ai numeri 0931 451663, 338 9381109 e 348 4990692.

Il sindaco ha inoltre annunciato che nelle prossime ore seguirà un’ordinanza sindacale con ulteriori disposizioni e misure a tutela della sicurezza pubblica.