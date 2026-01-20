Siracusa, esonda l’Anapo: sgombero precauzionale di Pantanelli e altre zone

A seguito dell’allerta meteo il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha firmato un’ordinanza che dispone lo sgombero precauzionale dei residenti di alcune numerose aree del territorio comunale.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della forte perturbazione in atto da oltre 24 ore, che sta interessando in modo particolarmente severo la Sicilia orientale e meridionale, e del previsto ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. Nella zona montana, infatti, è stata segnalata l’esondazione del fiume Anapo, con il conseguente rischio di coinvolgimento delle aree a valle.

Le zone interessate dall’ordinanza sono: Pantanelli, Traversa Cozzo Pantano, Fonte Ciane, zona Laganelli, zona Serramendola, zona Cozzo Pantano, Traversa Case Bianche e zona Mottava. Lo sgombero avrà decorrenza immediata e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario attivare tutte le misure utili alla tutela dell’incolumità pubblica, facendo ricorso ai poteri previsti dall’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, che consente al sindaco di adottare provvedimenti urgenti per prevenire gravi pericoli per la popolazione.

Per le necessità abitative in emergenza, i cittadini interessati possono contattare il servizio di Assistenza alla Popolazione e Assistenza Sociale al numero 338 938 0754.

L’ordinanza specifica inoltre che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del provvedimento saranno a carico degli inadempienti, che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa.

L’evoluzione della situazione meteo resta costantemente monitorata dalle autorità competenti.