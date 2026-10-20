Siracusa, esposizione straordinaria delle Reliquie di San Giovanni Paolo II

Attualità · giovedì 22 ottobre

Giovedì 22 ottobre 2026, dalle 16.30 alle 19, nel Santuario di Siracusa, i fedeli potranno venerare le reliquie di San Giovanni Paolo II il quale – il 5 e il 6 novembre 1994 – giunse a Siracusa per consacrare e dedicare il Tempio alla Madonna delle Lacrime.

Le reliquie del Santo Papa – che saranno esposte in Santuario, al cospetto della Madonna delle Lacrime – sono contenute in un busto reliquiario realizzato e donato al Santuario dal professor Tanino Golino. Nello specifico si tratta di un lembo di tessuto della talare bianca, una goccia di sangue e parti dei capelli. L’opera raffigura Giovanni Paolo II curvo e aggrappato alla Croce, con una postura e un’immagine intensa che richiama la testimonianza di fede e di abbandono a Cristo offerta dal Pontefice durante il suo lungo pontificato. Il Santuario della Madonna delle Lacrime – nella memoria liturgica di Giovanni Paolo II – rinnova la propria gratitudine al Santo Papa per il ricco e significativo magistero offerto alla Chiesa sul significato delle Lacrime della Madre di Dio. Venerdì 23 ottobre, a partire dalle 7.30, la Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa in collegamento con Radio Maria, trametterà in diretta il Santo Rosario, le Lodi mattutine e la Santa Messa. I fedeli potranno partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto. Sabato 24 ottobre, alle 18, l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, celebrerà la Santa Messa, nel VI Anniversario di Ordinazione Episcopale. La Comunità del Santuario si unisce alla preghiera di ringraziamento e di lode a Dio e invoca la protezione della Madonna delle Lacrime per il prezioso ministero pastorale a vantaggio dell’Arcidiocesi di Siracusa. Le parrocchie dell’Arcidiocesi di Siracusa – non potendo partecipare alla celebrazione del 24 ottobre, che coincide con il giorno di sabato – si sono date appuntamento a venerdì 6 novembre 2026, per celebrare la gratitudine del VI Anniversario di Episcopato di Mons. Francesco Lomanto, il quale delineerà il programma del nuovo anno pastorale.