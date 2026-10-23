Siracusa, esposto all’Anac sui 5,5 milioni per la riserva del Ciane: dubbi sugli appalti

Attualità · Comitato parchi

Un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione per chiedere di verificare la gestione dei 5,5 milioni di euro destinati alla Riserva naturale orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa, nell’ambito del Programma regionale FESR Sicilia 2021-2027. A presentarlo sono Giuseppe Ansaldi e Carmelo Iapichino, a nome del Comitato per i Parchi e per la valorizzazione del patrimonio ambientale della città.

Al centro della segnalazione, inviata all’Anac, ci sono le procedure adottate dal Libero Consorzio comunale di Siracusa, stazione appaltante del progetto. Secondo quanto sostenuto dall’associazione, la rimodulazione degli interventi avrebbe comportato un frazionamento degli incarichi e una modifica della classificazione delle spese, con possibili conseguenze sul rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. La vicenda riguarda un finanziamento destinato alla tutela e alla valorizzazione di una delle aree naturalistiche più importanti del territorio siracusano. Una riserva che, secondo quanto evidenziato dal Comitato, deve fare i conti con fenomeni di erosione costiera e con la necessità di interventi di salvaguardia.

Il primo punto contestato riguarda la progettazione. Nella ricostruzione contenuta nell’esposto, il progetto sarebbe stato inizialmente dichiarato inammissibile dalla Regione Siciliana per l’assenza del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), previsto dal Codice dei contratti pubblici. Successivamente, secondo Ansaldi e Iapichino, il quadro economico sarebbe stato rimodulato, riducendo la quota destinata ai lavori e aumentando quella classificata come servizi e forniture.

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Il Comitato sostiene che dall’originaria previsione di oltre 4,5 milioni di euro per lavori strutturali si sarebbe passati a 719 mila euro per opere fisiche e 3 milioni e 168 mila euro per servizi e forniture. Una modifica che, secondo i firmatari, avrebbe avuto l’effetto di evitare la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Si tratta di una delle principali contestazioni sottoposte all’ANAC, alla quale spetterà valutare l’eventuale sussistenza delle irregolarità segnalate.

Un secondo aspetto riguarda gli incarichi professionali. Nell’esposto vengono richiamate, in particolare, due prestazioni da 138 mila euro ciascuna, relative alla progettazione della difesa costiera e al ripristino degli argini. Secondo il Comitato, gli importi sarebbero stati individuati in modo da rimanere al di sotto della soglia di 140 mila euro prevista per gli affidamenti diretti di servizi. Ansaldi e Iapichino ipotizzano quindi un artificioso frazionamento degli incarichi finalizzato a evitare il ricorso a procedure di gara.

Anche in questo caso si tratta di un’ipotesi formulata nell’esposto, non di una violazione già accertata dall’Autorità anticorruzione. La terza questione sollevata è di carattere ambientale. Il Comitato richiama i documenti del Libero Consorzio che, secondo quanto riportato nella segnalazione, descriverebbero un progressivo fenomeno di erosione marina, con il rischio che entro il 2100 venga sommerso circa un chilometro della fascia costiera della riserva.

A fronte di questo scenario, i firmatari contestano l’assenza di opere a mare da realizzare nell’immediato. Le risorse previste per la progettazione delle future difese costiere ammonterebbero a 276 mila euro, senza che risultino, secondo il Comitato, finanziamenti già disponibili per la successiva esecuzione degli interventi.

L’associazione mette inoltre in discussione la scelta di destinare parte delle risorse alla realizzazione di un’avannotteria e ad attività di consulenza, ritenendo prioritario intervenire sulla protezione del territorio. “Non possiamo permettere che risorse così cospicue e vitali per la salvezza della riserva del Ciane vengano disperse in micro-incarichi e consulenze a tavolino, eludendo le regole di trasparenza e lasciando il territorio in balia dell’erosione”, dichiarano Giuseppe Ansaldi e Carmelo Iapichino.

I rappresentanti del Comitato contestano anche l’impostazione che, a loro giudizio, avrebbe guidato la rimodulazione del progetto: “Respingiamo con forza la logica perversa di una certa politica secondo cui, pur di non perdere un finanziamento pubblico – che rappresenta sempre e comunque denaro della collettività –, si debba avallare a tutti i costi qualsiasi intervento, perfino quando è palesemente inutile, inadeguato o dannoso per le reali priorità del nostro territorio”.

Con l’esposto, il Comitato ha chiesto all’ANAC l’apertura di un’istruttoria e l’acquisizione degli atti presso il Libero Consorzio comunale e la Regione Siciliana, oltre alla verifica della conformità degli affidamenti alle disposizioni nazionali ed europee. Tra le richieste figurano anche lo stop agli affidamenti diretti ritenuti frazionati e la trasmissione della documentazione alla Procura della Corte dei Conti, affinché vengano valutati eventuali profili di danno erariale.

La segnalazione apre dunque un nuovo fronte di confronto sulla destinazione dei finanziamenti per la riserva del Ciane. Le contestazioni avanzate da Ansaldi e Iapichino dovranno essere esaminate dagli organismi competenti e, allo stato, non costituiscono accertamenti di irregolarità. Resta il tema di fondo sollevato dal Comitato: verificare che le risorse europee destinate alla riserva siano impiegate attraverso procedure corrette e per interventi coerenti con le esigenze di tutela di un’area naturale esposta a fenomeni di erosione e degrado.