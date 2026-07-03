Siracusa, espulsi tre stranieri irregolari scarcerati da Cavadonna

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura, a seguito dell’attività istruttoria, hanno eseguito un decreto di espulsione nei confronti di tre cittadini stranieri.

Gli stessi, precedentemente arrestati per gravi reati (tra cui associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni aggravate, furto in appartamento, resistenza a pubblico ufficiale) ed irregolari sul territorio nazionale, sono stati scarcerati dal carcere di Cavadonna e sono stati condotti in un centro per i rimpatri in attesa della successiva espulsione dal territorio nazionale.