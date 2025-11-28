Siracusa, Europa Verde–AVS: “soldi in più per il verde pubblico per interventi già previsti dal Capitolato”

Con l’emendamento presentato dal sindaco alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2025/2027, il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato a maggioranza lo stanziamento di 63 mila euro destinati – secondo quanto dichiarato in Aula dall’assessore al Verde pubblico e ribadito nel comunicato dei consiglieri di maggioranza – alla potatura degli alberi (con specifico riferimento a via Columba) e alla rimozione delle palme ormai compromesse dal punteruolo rosso.

Una scelta che, tuttavia, solleva più di una perplessità. Il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) come spiegato da Alleanza Verdi e Sinistra di Siracusa, infatti, prevederebbe già al titolo 22 la potatura di alberi e palme stradali e l’abbattimento di esemplari non più vegeti, secondo necessità e lungo l’intero arco dell’anno. Via Columba, spiega La Delfa, così come tutte le vie del territorio in cui sono presenti palme, rientra nelle aree incluse nella gara d’appalto.

“Infine – spiega La Delfa – a dicembre 2024 è stata approvata la variante che impegnava ulteriori 17 mila euro per l‘aumento del numero di potature da effettuare per le alberature di grandi dimensioni presenti nel territorio comunale» non si comprende il motivo per cui è stato approvato dalla maggioranza un emendamento che prevede un ulteriore esborso di 60 mila euro per fare ciò che già è previsto dal CSA e dalla stessa variante.”

L’esponente di Avs Siracusa si domanda quindi se questa situazione sia frutto di un appalto aggiudicato con un ribasso del 43,87%, su cui ha pesato una sentenza del TAR che ha accolto il ricorso della seconda in graduatoria con “richiesta alla stazione appaltante di rinnovo della verifica dell’anomalia”.

“In particolare – dice ancora La Delfa – , sarebbe interessante sapere quali operazioni sono state effettuate sulle palme di via Columba dal 10 luglio 2024 (data di consegna dei lavori alla società appaltatrice) e per quale motivo le palme si trovano in uno stato così critico da rappresentare un potenziale pericolo per cedimenti o rotture dei rami, come affermato dall’assessore al verde pubblico sempre durante il consiglio comunale dedicato alle variazioni di bilancio”.

Per questo da Avs arriva la richiesta all’assessore al ramo di avere un quadro dettagliato di come si intenda spendere questi ulteriori 60 mila euro e quali tipi di interventi si intende eseguire.

“Riguardo la situazione critica, più volte segnalata, in cui versano le palme di diverse vie e piazze siracusane (via Immondini, viale Santa Panagia, piazzetta Tica) – prosegue La Delfa – causate dal fitofago Rhynchophorus ferrugineus o punteruolo rosso, parassita delle palme, era stata inserita, come migliore proposta, nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario l’utilizzo dell’endoterapia per il trattamento delle palme. Anche in questo caso non vi è traccia che questo o altre tipologie di interventi siano stati eseguiti sul patrimonio palmicolo del nostro territorio, è sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado in cui versa e il rischio elevato a cui si può incorrere.”

Infine, conclude Avs, dalla lettura dell’emendamento approvato recentemente dalla maggioranza del Consiglio comunale, lo stanziamento dei 63 mila euro “trova una copertura in una minore spesa di circa 55 mila euro dalla missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» e dal programma «Tutela e valorizzazione Risorse Idriche». Stupisce che si possano avere minori spese e quindi risparmi da un settore, quale quello delle risorse idriche, che invece richiederebbe un maggiore investimento e ulteriori finanziamenti.”